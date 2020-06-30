Depremzedeler için yeni birim kuruldu

Yeni kurulan birim Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nin içinde hizmet verecek.

Elazığ’da ‘Afetzedelerin Hizmetindeyiz Bürosu’ kurduklarını belirten Vali Erkaya Yırık, afetzede vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi ve hizmetlerinin görülmesi açısından kurumlardan alabilecekleri hizmetleri bir araya topladıklarını söyledi.

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC) Başkanı Semih Erdem ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Erkaya Yırık’ı ziyaret etti. Ziyarette Başkan Erdem’in daha önce depremzedeler için önerisini dikkate aldıklarını aktaran Vali Yırık, depremzedelerin kurumlar arası mekik dokumaması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü içerisinde ‘Afetzedelerin Hizmetindeyiz Bürosu’nu kurduklarını söyledi.

Şehirde basın mensuplarının kentin sorunlarını dile getirdiğini belirten Vali Erkaya Yırık, “Vatandaşların memnuniyetine ve haber alma özgürlüklerine çok sağdıklar. Bu ilgi beni memnun etti. Çünkü basın demokrasimizin olmazsa olmazlarından birisidir. Basın sayesinde insanlarımız haber alma özgülüklerini kullanmaktadırlar. Basının varlığı devletin yapmakta olduğu hizmetlerini daha mükemmel ve memnuniyet odaklı yapabilme fırsatı yakalamasına neden olmaktadır. Hafta sonu kentte habercilik noktasında hizmet eden arkadaşlarımız ile bir araya geldik. FHGC Başkanı Semih Erdem ve yönetim kurulu üyeleri de bu toplantıya iştirak etti. Gördüm ki Elazığ’ımızın basını yapıcı, devletin etkinliğini artıcı. Afetzede vatandaşlarımızın afetle akalı ihtiyaçlarının giderilmesi ve hizmetlerinin görülmesi açısından AFAD, belediye gibi kurumlarımızdan alabilecekleri hizmetleri aynı kurumdan, diğer kurumlara gitmeksizin kısa sürede etkili ve çağdaş bir şekilde alabilmesi için bir istekleri oldu. Bunun sonucunda da Elazığlı afetzedelerimiz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzde bugün kurmuş olduğumuz Afetzedelerin Hizmetindeyiz Bürosu’ ile bu hizmetleri her hangi bir gecikmeye neden olmaksızın anında alabilecekler” dedi.

Önceki toplantıda Vali Erkaya Yırık’a öneri de bulunduğunu dile getiren FHGC Başkanı Semih Erdem ise, “Depremzedelerimiz AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile belediye arasında mekik dokuyordu. O bürokrasiyi kaldırmak için sağ olsun valimiz ilk hamlesini yaptı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bir ofis oluşturdu. Bundan sonra Elazığlı hemşerilerimiz tüm sorun ve sıkıntılarını orada halledecekler. Daha gezme ve zaman kaybı olmayacak” diye konuştu.