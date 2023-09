Depremzede ustalar ayakta kalmak için direniyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşanan Malatya’da birçok meslek ustası başka şehirlere giderken geride kalanlar ise ayakta kalmak için direniyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşanan Malatya’da birçok meslek ustası başka şehirlere giderken geride kalanlar ise ayakta kalmak için direniyor.Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen 11 ilden biri olan Malatya’da birçok ustanın iş yeri ile evleri de hasar gördü. Depremler sonrası çok sayıda usta başka şehirlere göç ederken geride kalanlar ise ayakta kalmak için direniyor.“Mesleğe başlayalı 47 yıl oldu”Depremlerde iş yeri yıkılan 59 yaşındaki deri ustası Mehmet Acil, kent merkezinde temin ettiği bir konteynerde mesleğini sürdürerek ayakta durmaya çalışıyor.Sektöre ayakkabı tamiratı yaparak başladığını kaydeden Mehmet Acil, son 20 yıldır çanta tamiratı yaptığını belirterek, ”1976 yılında meslek hayatıma başladım son 20 yıldır ise çanta tamiratı yapıyorum. Ayakkabı sektörünün eski gücü kalmadı bizde yaptık ama bırakarak çanta tamiratı yapmaya başladık. İnşallah Malatya’ya bir faydamız olur çünkü çantalar çok pahalı durumu iyi olmayanlara yardımcı oluyoruz burada tamiratla durumu kurtarmaya çalışıyoruz. Depremlerde iş yerimiz yıkıldı bu sırada eşyalarımı evime bırakarak kent dışına çıktım daha sonra şehre dönerek bir konteyner ayarladım 3 aydır burada Malatyalılara hizmet ediyorum. Çok şükür işlerimi iyi" dedi.“Mesleği yapan üç arkadaşımız var her birimiz bir yanana dağıldık”Kentte çanta tamiratı yapan üç ustanın depremlerde birlikte farklı noktalara savrulduğunu belirten Mehmet Acil, ”Mesleği yapan üç arkadaşımız var. Her birimiz depremlerle bir tarafa savrulduk. Ben merkezdeyim, bir arkadaşımız Yeşilyurt’ta diğeri nerede onu da bilmiyorum bu şekilde devam ediyoruz. Her türlü çanta tamirata geliyor bin TL’lik bir çantanın tamiratı 150 ila 200 TL arasında değişiyor” ifadelerini kullandı.Meslekte çırak yetişmediğini de belirten Mehmet Acil, kalıcı iş yerlerinin tamamlanmasıyla birlikte işlerinin daha da iyi olmasını beklediklerini söyledi.