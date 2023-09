Depremzede çocuklara ücretsiz saç bakımı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatlarıyla konteyner kentte kalan çocuklara ücretsiz saç bakımı yapıldı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatlarıyla konteyner kentte kalan çocuklara ücretsiz saç bakımı yapıldı.Çocukların istediği şekilde saç kesimi yapılırken, depremzede çocuklar bu hizmetten dolayı Başkan Güder’e teşekkür etti.Battalgazi Belediyesi tarafından 6 Şubat asrın felaketi sonrasında konteyner kente yerleşen çocuklara ücretsiz kuaför hizmeti verildi. Battalgazi Belediyesi Kültür Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte bay ve bayan kuaförler, konteyner alanına giderek burada aileleriyle birlikte yaşayan çocukların saç kesimini yapıp bakımlarını yapıyor.Etkinlik ilk olarak Medicana Konteyner Kentte yapıldı. Daha sonra Rönesans Konteyner kentte çocuklara bakımları yapıldı. Ramiz Erkek Kuaförü ve Servet Bayan Kuaförü tarafından çocukların istediği şekilde kesimler yapılırken, çocukların ihtiyacının olduğu saç bakımları da yapıldı. Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik ilçede bulunan diğer konteyner kentlerde devam edecek. Bakımları yapılan çocuklar, bu düşüncenin çok ince olduğunu belirterek her an yanlarında olan Başkan Güder’e teşekkür ettiler.Depremin ilk anından beri sahada olan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, depremin yaraları sarılana kadar depremzedeleri yalnız bırakmayacaklarının altını çizerken, “Malatya’mız depremden çok fazla yara aldı. Bizler halkımız için her zaman sahada olduk. Vatandaşlarımızı konteynere yerleştirdikten sonra ihtiyaçlarını karşılamak adına birçok çalışma yapıyoruz. Çocuklarımızla zaman zaman bir araya gelirken ihtiyaçlarına göre projeler yapıyoruz. Konteyner kentlerde kalan çocuklarımız için saç bakımın da bir ihtiyaç olduğunu düşündük. Bay ve bayan kuaförlerin de desteğiyle çocuklarımıza bakım yaptırdık. Kuaförler çocukların saç kesimini yapıyor ve saçlarına gerekli bakımları yapıyorlar. Çocuklar için önemli ihtiyaç ve bu ihtiyaçlarını belediye olarak üstlenmek istedik. Çocuklarımızın mutluluğu yüzüne yansıdı ve bu mutluluk bizim için yeterli. Çocuklar bizim geleceğimiz ve onları seviyoruz” ifadelerini kullandı.