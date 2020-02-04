Depremzede çocuklara özel sinema etkinliği  

Elazığ polisi, depremden dolayı evleri hasar gören ve aileleriyle bir okulda yaşamaya başlayan çocuklara, sınıfta sinema etkinliği düzenledi.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından evleri hasar gören ve aileleriyle Salıbaba Mahallesindeki Kazın Karabekir İlkokulu’na yerleşen çocuklara İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından sinema etkinliği düzenlendi. Okulun bir sınıfını 'Sinema Salonu'na çeviren polis, onlara çeşitli çocuk filmleri izlettirerek bir nebze de olsa depremi unutmalarını sağladı. Çeşitli aktivitelerin de yapıldığı etkinlikte çocuklara, Konyaspor’un gönderdiği atkı, bere ve eldiven hediye etti.

Arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçirdiklerini belirten çocuklardan Ahsen Taşçı, “Abilerimiz ve ablalarımızla çizgi film izledik ve bizlere hediye verdiler. Hepsine çok teşekkür ederiz. Film izlettiler. Elazığ’da çok büyük deprem enkaz altında kalan da oldu, hepsine çok geçmiş olsun. Polis ağabeylerimiz de bizim için sinema etkinliği düzenlediler. Hepsine çok teşekkür ederiz” dedi.

Yağmur Aksuoğlu isimli çocuk da, “Arkadaşlarımızla birlikte sinema izlemeye geldik. Polis abi ve ablaların düzenlediği sinema filmini izledik. Onlara, çok teşekkür ederiz" diye konuştu.