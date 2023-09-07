Elazığ Belediyesi tarafından konteyner kentte kalan depremzede çocuklara çanta ve kırtasiye yardımı yapıldı.

Elazığ Belediyesi tarafından konteyner kentte kalan depremzede çocuklara çanta ve kırtasiye yardımı yapıldı.Eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala Elazığ Belediyesi örnek bir çalışmaya imza attı. Ulukent Geçici Konaklama Merkezinde yaşayan depremzede çocuklara çanta ve kırtasiye yardımında bulunuldu. Çantalarını alan çocuklar büyük mutluluk yaşadı.Okulların açılmasından dolayı heyecanlı olduğunu dile getiren 9 yaşındaki öğrencilerden Medine Bozyiğit, kendilerine çanta ve kırtasiye yardımında bulunanlara teşekkür etti.3’üncü sınıfa geçen öğrencilerden Gül Bahar ise yeni çantasını beğendiğini ve çocukların mutlu olduğunu ifade etti.Kırklar Konteyner Geçici Konaklama Merkezi Sorumlu Müdürü Aydın Tacar da ’’Okulların açılmasından dolayı Belediye Başkanımızın eğitim konusunda ve gençlere yönelik çalışmalarını bildiğimiz için bu konuda özel kalemi ile iletişime geçtim. Kendilerine okul okulun açılmasından dolayı burada dar gelirli vatandaşlarımızın olduğunu, çocuklara yönelik kırtasiye ve çanta yardımının yerini bulacağına inandığım için bu teklifi onlara sundum. Çantalarını alan öğrencilerin çantalarını aldıklarında ne kadar mutlu olduğuna siz de şahit oldunuz. Böyle bir hayra sebep olduğu için Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’na en içten dileklerimle teşekkürlerimiz iletir, bu konuda bizleri kırmadığı ve bu anlamda buradaki vatandaşlarımızı sevindirdiği için sağ olsunlar” dedi.