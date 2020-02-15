Depremzede çocuklar Rafadan Tayfa ekibiyle doyasıya eğlendi  

Etkinliği çocuklarla birlikte ilk günden itibaren Elazığ'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da eşiyle birlikte izledi.

6.8 büyüklüğündeki depreminin ardından yaraların sarılmaya çalışıldığı Elazığ’da çocuklar, Rafadan Tayfa ekibiyle doyasıya eğlendi. Etkinliği çocuklarla birlikte ilk günden itibaren Elazığ'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da izledi.

Elazığ’da 24 ocak tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden yaralar sarılmaya devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından depremzede çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi. Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, Aileleri ile birlikte gelen yüzlerce çocuk, ‘Rafadan Tayfa’ ekibinin şovu ile gönüllerince eğlendi.

Deprem sonrasında Elazığ’a gelerek çalışmaları yakından takip eden ve kentte bulunan deprem bölgelerin inceleyen Bakan Soylu, çocuklara yönelik düzenlenen etkinliğe eşi Hamdiye Soylu ile katıldı. Burada protokolde oturmayarak eşi ile birlikte çocukların bulunduğu alana geçen Soylu, çocuklar ile bir süre sohbet ederek etkinliği izledi.

Film sonrası çocuklar, Bakan Soylu beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eşi Hamdiye Soylu'nun yanı sıra Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğlulları, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, depremzede çok sayıda aile ve çocuk katıldı.