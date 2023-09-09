Depremzede akranlarına kırtasiye yardımında bulunan öğrenciden yüreklere dokunan sözler

Elazığ’da, yaşanan depremlerden sonra konteyner kentte aileleriyle birlikte yaşayan öğrencilere kırtasiye yardımında bulunan 8’incı sınıf öğrencisi Zeynep Dila Ertemur’un depremden etkilenen akranları için “Hepimiz, böyle el ele vererek tek yürek olursak tüm çocuklar ve tüm aileler daha mutlu olacağına inanıyorum. Yaralarımızı daha güzel bir şekilde sarabiliriz” sözleri yürekleri ısıttı.

Elazığ’da, yaşanan depremlerden sonra konteyner kentte aileleriyle birlikte yaşayan öğrencilere kırtasiye yardımında bulunan 8’incı sınıf öğrencisi Zeynep Dila Ertemur’un depremden etkilenen akranları için “Hepimiz, böyle el ele vererek tek yürek olursak tüm çocuklar ve tüm aileler daha mutlu olacağına inanıyorum. Yaralarımızı daha güzel bir şekilde sarabiliriz” sözleri yürekleri ısıttı.Eğitim öğretim döneminin başlamasına saatler kala, Elazığ’da 24 Ocak 2020 depreminden sonra aileleriyle birlikte konteyner kente yerleşen öğrencilere yönelik kırtasiye yardımı da sürüyor. Bu çerçevede özel bir kurs merkezi tarafından velilerin de katkılarıyla Ulukent Geçici Konaklama Merkezi’nde yaşayan depremzede çocuklara kırtasiye yardımında bulunuldu. Kurs merkezi öğrencilerinin de yoğun katılım sağladığı yardım etkinliğinde, kendilerine verilen paketlerin ardından depremzede çocuklar ve aileleri büyük mutluluk yaşadı. Etkinliğe katılan 8’inci sınıf öğrencisi Zeynep Dila Aydetemur, malzeme dağıtımı sırasında verdiği röportajda, “Hepimiz, böyle el ele vererek tek yürek olursak tüm çocuklar ve tüm aileler daha mutlu olacağına inanıyorum. Yaralarımızı daha güzel bir şekilde sarabiliriz” demesi yürekleri ısıttı.“Öğrencilerimize küçük de olsa bir katkımız olsun, istedik”Her öğrenciye ulaşmaya gayret ettiklerini dile getiren kurs merkezinde görev yapan Türkçe Öğretmeni Nesime Çelikel, “Eğitim öğretim yılı içerisinde öğrencilerimize küçük de olsa bir katkımız olsun, istedik. Onların yüzünde bir gülümsemeye vesile olmak istedik ve o yüzden buradayız. Sosyal projelerimiz devam ediyor. Genellikle kırtasiye yardımı yaptık. Çantalarına bırakacakları, defter, boya, kalem gibi malzemeler var” dedi.“Hepimiz, böyle el ele vererek tek yürek olursak yaralarımızı daha güzel bir şekilde sarabiliriz”Depremzede akranları hakkında yüreklere dokunan açıklamalarda bulunan Zeynep Dila Aydetemur, “Bugün dershane ve ailelerimizin katkılarıyla burada bulunmaktayız. Yeni eğitim öğretim yılımızda tüm arkadaşlarımıza ve vatandaşlarımıza katkıda bulunmak için çocuklar yardım etmeye geldik. Hepimiz, böyle el ele vererek tek yürek olursak tüm çocuklar ve tüm aileler daha mutlu olacağına inanıyorum. Yaralarımızı daha güzel bir şekilde sarabiliriz” diye konuştu.