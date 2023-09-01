Depremin yıktığı Kiltepe, kentsel dönüşümle ayağa kalkacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Malatya’da, bin 603 yapıdan bin 100’ünün hasar aldığı Yeşilyurt-Kiltepe Mahallesi kentsel dönüşümle ayağa kalkacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Malatya’da, bin 603 yapıdan bin 100’ünün hasar aldığı Yeşilyurt-Kiltepe Mahallesi kentsel dönüşümle ayağa kalkacak.Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşanan Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi’nde neredeyse sağlam yapı kalmadı. Kentin en eski yerleşim alanlarından biri olan mahallede bin 603 bağımsız bölümün bin 100’ü hasar alarak kullanılamaz hale gelirken, yapılacak yeni konutlar ve sosyal yaşam alanlarıyla birlikte bölgenin modern ve yaşam standartı yüksek bir çehreye kavuşması için çalışma başlatıldı.“Mahallemizdeki bin 603 yapının bin 100’ü hasar gördü”Depremlerde mahallelerinin büyük yıkım yaşadığını belirten Kiltepe Mahalle Muhtarı Cemal Demirtaş, ”6 Şubat depremlerinde bin 603 yapıdan bin 100’ü hasar aldı. Depremler sonrası mahallemiz kentsel dönüşüm programına alınırken, Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar mahallemizin yeniden ayağa kaldırılması için büyük bir özveri ile çalışma başlattı. Başkanımız mahallemizi çok güzel bir şekilde dizayn edecektir. Mahalle kültürünü kaybeden yerinde dönüşümle birlik ile eski günlere yeniden döneceğimize inanıyorum” dedi.“Bölgenin yüzde 85’i ağır hasar aldı”Kiltepe’nin yeniden imarı ve ihyası için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını kaydeden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Kiltepe Mahallemiz Malatya’mızın en eski yerleşim alanlarından bir tanesi ve şehir merkezine çok yakın bir mahallemiz. Kiltepe Mahallemiz 6 Şubat depremlerinde en çok etkilenen mahallerimizden biri oldu. Kiltepe’de etrafındaki alanlarda birlikte yaklaşık 125 hektarlık bir alanda bin 600 parselimiz var ve bu parseller içerisindeki evlerin maalesef yüzde 85’i ağır hasar aldı. Yüzde 85’i yıkılmış mahallemizi inşallah kentsel dönüşüm ve yerinde dönüşüm projelerimizle tekrar ayağa kaldıracağız. Projelere ilgili çalışmalarımızı yaptık kentsel dönüşüm kapsamında rezerv alanlarında yapmış olduğumuz binalarla ilgili burada riskli yapısı olup ta bizim bölgemizde hazır olan konutlarda almak isteyen hemşerilerimize de öncelik vererek dönüşümün önünü açmış olacağız. Bir taraftan da planlama çerçevesinde belirlenen alanlarda inşaat çalışmalarını başlatarak vatandaşlarımızı yeni yuvalarına kavuşturacağız. Hemşerilerimizden bu süre içerisinde anlayışlı davranmalarını bizlere destek olmalarını istirham ediyoruz. İnşallah birlikte hem Kiltepe’mizi hem Yeşilyurt’umuzu ayağa kaldıracağız” diye konuştu.