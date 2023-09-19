Depremin vurduğu Malatya’da kayısı yüz güldürüyor

Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu Malatya’da, Ağustos ayında gerçekleştirilen 5 bin tonun üzerindeki kuru kayısı ihracatıyla 34 milyon dolar gelir elde edildi.

Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu Malatya’da, Ağustos ayında gerçekleştirilen 5 bin tonun üzerindeki kuru kayısı ihracatıyla 34 milyon dolar gelir elde edildi.

Kahramanmaraş depremlerinde büyük bir yıkım yaşayan Malatya’da ekonomik hayatın yeniden canlanması için çalışmalar sürerken, kuru kayısı ihracatları ise yüz güldürüyor.



“8 aylık süreçte 44 bin tonun üzerinde ihracat gerçekleştirildi”

Depremin ortaya çıkardığı tüm olumsuzluklara rağmen ihracatta hedeflenen rakamlara ulaştıklarını kaydeden Malatya Ticaret Borsası Başkanı (MTB) Ramazan Özcan, “Ağustos ayındaki kuru kayısı ihracatımızı miktar olarak geçtiğimiz yıllara göre korurken, gelirlerimizde ise önemli miktarda bir artış sağladık. Bu yıl Ağustos ayında 5 bin tonun üzerinde kuru kayısı ihracatı gerçekleştirerek 34 milyon doların üstünde bir gelir elde ettik. Geçen yılın rakamlarına paralel olarak yılın ilk 8 ayına baktığımızda 44 bin tonun üzerinde bir ihracat gerçekleştirerek 250 milyon dolar civarında bir gelir elde edildi" dedi.



“Malatya dünya kuru kayısı ihracatındaki yerini koruyor”

Depremlere rağmen Malatya’nın bölge ve ülke ekonomisine katkı vermeyi sürdüğünü aktaran Borsa Başkanı Özcan, “Önümüzdeki 4 aylık süre içerisinde özellikle Eylül ve Aralık ayının sonuna kadar ihracatımızı koruyarak gelirimizi arttırmayı planlıyoruz. Yıl sonunda da geçen yıl gerçekleşen ihracatı geçerek gelirimizi artırmayı hedefliyoruz. Eylül ayı bizim için önemli“ diye konuştu