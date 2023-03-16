Depremin ardından vatandaşlar bu ilçeye akın etti   

Deprem öncesinde 5 bin nüfusa sahip ilçe depremin ardından 50 bin kişiye yükseldi.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından en çok etkilenen iller arasında bulunan Malatya’da göç eden vatandaşlar, Elazığ’ın Baskil ilçesine akın etti. 10 binlerde olan ilçe nüfusu depremin ardından 50 binlere kadar yükseldi.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden etkilenen 11 ilde çalışmalar sürerken bir yandan da göçler devam ediyor. Depremin vurduğu ve en çok etkilenen iller arasında yer alan Malatya’da yaşayan birçok kişi Elazığ’ın Baskil ilçesine akın etmeye başladı. Deprem öncesinde köyler dahil ortalama 5 bin nüfusa sahip Baskil ilçesinde nüfus ortalama 50 bin civarına yükseldi. Köyler dahil ilçe merkezinde bulunan evlerde en az 2 aile kalırken, depremin ardından köyüne dönen vatandaş, öğle saatlerinde çarşı merkezinin İstanbul’un Taksim ilçesini aratmadığını aktardı.

''BASKİL'İN ÇARŞI MERKEZİ ÖĞLEN SAATLERİNDE İSTANBUL'UN TAKSİM İLÇESİNİ ARATMIYOR''

Malatya’da bulunan TOKİ’lerde oturduğunu belirten depremzede vatandaş Şahin Karakol, “Oradaki evlerimizde bir yıkıntı veya çatlak yok ama artçılar devam ettiği ve çocukların psikolojisi bozulduğu için biz Elazığ’ın Baskil ilçesine geldik. Orada evleri yıkılan sadece üstündeki elbiselerle buraya gelen bir sürü insan biliyorum ve tanıyorum. Her evde 2-3 aile oturuyor. Allah yardımcımız olsun. Depremin ardından ben de buraya geldim bekliyoruz. Baskil’in nüfusu ben daha önceden İstanbul’a da gittim. Baskil’in çarşı merkezine öğlen saat 11.00’da gittiğimde Taksim’den bir farklı olmadığını gördüm. Araba park edecek yer yok. Ben 58 yaşındayım ilk defa Baskil’de kiralık ev olmadığını gördüm'' dedi.

Depremin ardından evlerinde 20 kişiye yakın insanın kaldığını belirten Baskil’in Odabaşı Mahalle muhtarı Alattin Karakol, ''Benim Elazığ’da da bir evim var misafirlerimiz olduğu için ben akşamları Elazığ’a gidiyorum muhtar olmam sebebiyle sabah tekrardan geliyorum. Şuan da Baskil’in nüfusu 50 bin civarına geldi. Her evde 2-3 aile bulunmakta. İnşallah devletimiz tarafından yıkılacak evlerin ardından konteynerler gelecektir. Konteynerler geldiğinde aileler biraz daha rahatlayacaktır” ifadelerini kullandı.