Depremin ardından kısa sürede konutlar hak sahiplerine teslim edildi  

Elazığ’da 24 Ocak 2020’de meydana gelen depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kısa sürede yapımı tamamlanan 20 bin 307 konuttan 18 bin 524 konutun teslimi gerçekleştirildi.

Elazığ’da 24 Ocak 2020’de meydana gelen depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yürüttüğü çalışmalarda sona gelindi. Yıkılan evlerin yerine yeni konutlar inşa edilirken, yapımı tamamlanan konutlar hak sahiplerine teslim edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, “Bugün itibarıyla 20 bin 307 konutun hak sahibi için kurasını çektik. Bunların içerisinde de 18 bin 524 konutun teslimi gerçekleştirildi bütün Elazığ içerisinde. Şu anda 60 bin kişiyi yeni evlerine oturtturmuş durumdayız. İki sene içerisinde başarılmış gerçekten olağanüstü bir çalışmanın sonucu” ifadelerini kullandı.

“KONUTLAR ÖNCEKİLERE NAZARAN ADETA BİR SARAY”

Gürgen, depremden en çok etkilenen Sivrice bölgesi ile ilgili, “Sivrice, aslında depremin merkeziydi ve oraya müthiş bir proje yapıldı. Gölün kıyısında az katlı, bir-iki katlı, villa tarzı konutlar. Şimdi oranın birinci etaplarını teslim ettik” dedi.

Gürgen, Elazığ depremi sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde inşa edilen konutların öncekilere nazaran adeta bir saray olduğunu ve vatandaşların hayallerindeki evlere kavuştuklarını söyledi.