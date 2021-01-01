Harput Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Turan Kurnaz açıklamalarda bulundu.

Başkan Turan Kurnaz açıklamasını şu şekilde sürdürdü; “Depremden önce esnaflarımızın aldığı kredilerin bir yıl ertelenmesine rağmen onun dışımda kooperatifimiz 120 milyon da faizsiz kredi verdik. Faizsiz kredi döneminde 2400 esnafımıza 50 bin TL’le faizsiz kredi verdik. Sadece faizsiz bu kadar. O dönemde gece 12’lere kadar çalıştık. O paranın memleketimize aktarılması çok önemliydi. O para Elazığ’ımıza aktarıldığında o para kooperatifimizin kasasındadır. O parayı daha kimse geri alamaz. Deprem bir nevi bizim için avantaj oldu. Depremi fırsata dönüştürdük. Tahsilat bazında gelirimiz vatandaşlarımızın bir ay içinde yatırmış olduğu taksitlerin toplamı 3,5 milyondur. Günlük tahsilatımız 150,200 bin TL oluyor. Vatandaşımız geliyor bana kredi lazım diyor bizde o tahsilatlardan bu kez 0.37 faizden diğer esnafımıza kredi veriyoruz”.

“BANKALARIN BİZİM KADAR MÜŞTERİSİ YOK”

Kurnaz; “Bizim hazineden gelecek paraya ihtiyacımız yok. Kendi kendini idare eden bir kooperatifiz. Depremden önceki kredilerin bir yıl ertelenmesine rağmen 24.01.2020’den sonra aylık 10 milyon tahsilatı olan bir kooperatifiz. Bu durumda ilimizin ekonomisine yansıyan bir durum. Bir banka Harput Esnaf ve Kredi Kooperatifi gibi değil. Gazi Caddesindeki bankaların şubelerini gezin bizim kooperatifimiz kadar kredi müşterisi yoktur. Çünkü artık vatandaş her şeyin farkına vardı”.

“ESNAFIMIZ ARTIK BANKALARA GİTMİYOR”

Turan Kurnaz; “Vatandaşımız baktı ki buradaki ödeme planıyla bankadaki ödeme planı arasında dört kat fark var. Biz de esnafı kalkındırma amaçlıdır krediler. Esnafı boğma değil. Mesela esnafımız kredisini yatıramadı mı? Hemen işlem yapmıyoruz ama banka öyle değil. 91. günde hemen takibe atıyor esnafımızı. Esnaf kefaletlerde daha ılımlıdır. Esnaf niye ödeyemedi diye düşünüyoruz. Bizde sıkıntısı olan esnaflarımızı imkânlarımız derecesinde takibe düşmemesini sağlıyoruz. Elazığ ilinde şuanda hazine kaynaklı kredinin toplamı 400 milyondur üç kooperatifin. 250 bizde 100 milyonun üstünde diğer kooperatifte 50 milyonda sanayi kooperatifimizdedir. Şuanda 400 milyon para Elazığ’ın içinde 0.37’le dönüyor. Bu da ciddi anlamda Elazığ ekonomisine destek veren bir kredi türüdür. Elazığ’da esnafı bunun farkına vardı. Bankalara gitmiyor artık. Benim bütün konuşmalarında esnafımızı bankaya mahkûm etmeyeceğimi söylüyorum. Ben kooperatifi kurduğum zaman da söylemiştim bugün de söylüyorum. Esnafın bir derdi varsa o derdin çaresi biziz maddi acıdan söylüyorum bunu. Gerekirse manevi acıdan da esnafımızın yanındayız”dedi.