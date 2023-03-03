Depremden yaralı kurtarılan hayvanlar Elazığ’da sağlığına kavuşuyor 

Deprem bölgelerinden yaralı olarak kurtarılan kedi ve köpekler, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’nde sağlığına kavuşuyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde binlerce konut yıkılırken yine binlerce insan hayatını kaybetti ve yaralandı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde insanlar kadar hayvanlarda etkilendi. Bu çerçevede deprem bölgelerinde enkaz altından kurtarılan kedi ve köpekler, tedavileri için Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede şu ana kadar 30 hayvan tedavi edilirken bunlardan 6 tanesi ise sahiplendirildi.

İnsanlar kadar hayvanlarında depremden etkilendiğini belirten Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Said Durmuş, “Biz Elazığ olarak Malatya’ya yakın komşu iliz. Malatya’da da veteriner arkadaşlarımız depremden etkilendi. Sahipsiz ve enkaz altında kalmış hayvanları orada ellerinden geldiğince tedavi etmeye çalıştılar. Onların tedavi edemedikleri daha ileri operasyona ihtiyaç duyulan hayvanları da biz Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi olarak bakıyoruz. Onlarla ilgileniyoruz ve tedavi ediyoruz. Sağlığına kavuşanları sahiplendirmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar tedavi ettiğimiz ve etmekte olduğumuz toplam hayvan sayısı 30 oldu. 6 hayvanımızı ise sahiplendirdik. Bacağı kopmuş uzuv kayıpları olanları, tedavisi yaptıktan sonra proteze uygun hale getiriyoruz. Protez yapılması için gönderdiğimiz hayvanlarımız da mevcut. Bizim için canlı her şeyden kutsaldır. Biz o açıdan bakıyoruz. Devletimiz depremden zarar gören vatandaşlarımıza elinden geldiğince yardım etti. Bizde kurum olarak hayvanlara elimizden geldiğince faydalı olmaya çalışıyoruz. Bu deprem felaketinden el birliğince çıkmaya çalışıyoruz" dedi.