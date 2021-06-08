‘Depremden sonra hazırlanan kolileri kime yaptırdınız?’

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Özer Macit, açıklamalarda bulundu.

Oda başkanı olmaları taktirde şeffaf bir yönetim ortaya koyacaklarını söyleyen Başkan Adayı Özer Macit; “Öncelikle 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Canlı yayında dile getirdiğim söylemleri yeniden söylemek istiyorum. Deprem sonrası Valiliğimiz tarafından hazırlatılması için odamıza verilen 10 bin koli hangi esnaflarımıza yaptırıldı. Mevcut başkan en son çıktığı canlı yayında 5 bin koli yapıldığını söyledi. Hayır, esnafımızdan 10 bin koli yaptırılması lazımdı. Çünkü 10 bin koli parası aldınız. Başkan listeyi valilikten alsınlar söyleminde bulundu. Biz listeyi alacağız ve kamuoyuyla paylaşacağız. Kimse merak etmesin biz esnafımızın hakkını kimseye yedirmeyiz”.

“TOKİ’DEKİ BÜFE KİMİN?”

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Özer Macit, “Deprem sonrası onlarca esnafımızın işletmesi yıkıldı ve esnaflarımız çok mağdur oldu. Bu esnaflarımıza hiçbir şey yapılmadı ve esnaflarımız mağdur oldu. Mevcut başkanının yeni yapılan TOKİ’lerde yanında çalışan bir şahısla büfe aldığı söyleniyor. Kendisi de, o büfenin kendisine ait olmadığını söylüyor. Ben soruyorum, sana ait olmayan büfeye sen niye bakıyorsun. Ben kendim bizzat gördüm. Ben şunu sormak istiyorum, onlarca esnafının dükkanları yıkılmışken sizler niye servetinize servet katıyorsunuz. Aldığınız büfeyi dükkanı yıkılmış esnaflarımıza verebilirdiniz. Biz göreve geldiğimizde ben ve ailemden bir kişi bir işletme almayacak ben buradan söz veriyorum. Benim tek görevim esnafıma hizmet olacak Allah’ın izniyle ”dedi.