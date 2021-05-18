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Giriş Tarihi : 18-05-2021 08:43   Güncelleme : 18-05-2021 08:43

Depremden sonra boşaltılan 2 katlı ev yandı 

Elazığ’da depremde hasar alıp boşaltılan 2 katlı evde yangın çıktı, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.  

Depremden sonra boşaltılan 2 katlı ev yandı 

Yangın, merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Şehit Teğmen Nadir Ozan sokakta bulunan 2 katlı boş bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depremde hasar alıp boşaltılan evde  henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanların biranda gök yüzünü kaplamasıyla yangını fark edenler durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi.Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yarım saatte kontrol altına aldı. Kontrol altına alınan yangın söndürülürken, olayla ilgili de inceleme başlatıldığı belirtildi.

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