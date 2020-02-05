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Giriş Tarihi : 05-02-2020 12:28

Depremde hayatını kaybeden Muhammed'in enkazdan kimliği çıktı babaya teslim edildi  

Elazığ'da 6.8'lik depremde eşi ve oğlunu kaybeden baba Hüseyin Civalek'e, enkazda bulunan 9 şaşındaki Muhammed Salih'in kimliği teslim edildi.  

Depremde hayatını kaybeden Muhammed'in enkazdan kimliği çıktı babaya teslim edildi  

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Halaylı Sokak'ta Dilek Apartmanı çökmüştü. O apartmanda enkaz altında kalan Civelek ailesinden anne Ayşe (46) ile oğlu Muhammet Salih (9) hayatını kaybetmiş, baba Hüseyin (45) ve oğlu Hüseyin (13) yaralı olarak kurtulmuştu.

 ENKAZDA KİMLİĞİ BULUNDU, BABAYA TESLİM EDİLDİ

Deprem nedeniyle yaralar sarılmaya devam ederken, kent genelinde enkaz kaldırma çalışmaları da sürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Dilek apartmanının kaldırılan enkaz içinde hayatını kaybeden 9 yaşındaki Muhammed Salih'in kimliği bulundu. Tedavisi tamamlanan baba Hüseyin Çelik'i ziyaret eden jandarma ekipleri, buldukları kimliği ona teslim etti.

CENAZESİNDE ERDOĞAN GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI

Depremin ertesi günü 9 yaşındaki Muhammed Salih ile annesi Ayşe Civalek, Mevlana Camii’nde düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verilmişti. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılmış, gözyaşını tutamamıştı.

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