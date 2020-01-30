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Giriş Tarihi : 30-01-2020 09:40

Depremde hasar gören Emniyet Müdürlüğü binası yıkılıyor

Elazığ’da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören Sivrice İlçe Emniyet Müdürlüğünün yıkımı gerçekleştiriliyor.

Depremde hasar gören Emniyet Müdürlüğü binası yıkılıyor

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde yetkililer tarafından yapılan ilk incelemede 70’i Elazığ merkezde, 18’i ise kırsal bölgelerde olmak üzere 88 bina için yıkım kararı alındı. Yıkım kararı alınan binalardan biri de Sivrice İlçe Emniyet Müdürlüğü oldu. 31 yıllık İlçe Emniyet Müdürlüğü binası ile üstünde yer alan 5 katlı emniyet lojmanı da yaşanan depremde ağır hasar gördü. Polisler tarafından boşaltılan bina iş makineleriyle yıkılmaya başlandı.

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