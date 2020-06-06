Depremde hasar gören binada yangın çıktı  

Elazığ depreminde ağır hasar gören 3 katlı boş binada yangın çıktı, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Salıbaba mahallesinde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören binada yangın çıktı .Dumanı gören vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ekiplerin soğutma çalışması sonrası yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.