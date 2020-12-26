Depremde hasar alıp yıkılan cami için istişare toplantısı  

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde deprem de ağır hasar alıp yıkılan caminin yerinde yapılacak projesi ile ilgili istişare toplantısı gerçekleştirildi.

24 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrasında ağır hasar alan Kovancılar Meydan Camii’ nin yerine yapılacak olan Kovancılar Merkez Camii’ nin yapımı için ilçe halk kütüphanesinde istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya Kaymakam Bünyamin Karaloğlu , Belediye Başkanı Hacı Akpınar, ilçe Müftüsü Ahmet Bulut, siyasi parti temsilcileri, STK üyeleri, Merkez Meydan Camii Derneği üyeleri ve ilçenin ileri gelenleri Covid-19 tedbirleri kapsamında toplantıya katıldı. Toplantıda, caminin yapımı ile ilgili konular istişare edilip değerlendirildi.

2 bin 300 metrekare alana yapılacak olan yeni caminin külliye projesinde Hanımlar Dergahı, Erkekler Dergahı, çocuklar için Kur'an Kursu , modern kadın ve erkek tuvaletler , çocuk bakım odası, kütüphane ve mimarisinin estetik bir yapıya sahip olacağını belirten Kaymakam Bünyamin Kararloğlu,"Bugünkü toplantımız da tanıtımı yapılan, Yeni Merkez Camii’ mizin mimarisinin temel tasarımında kullanılan, biri büyük olmak üzere 99 penceresinin olmasının Allah’ın (C.C.) 99 ismine, ana kubbenin 6 fil ayağına taşıtılmasının, imanın şartlarına ve ana kubbede yapılacak olan 40 pencerenin ise Peygamber Efendimizin (S.A.V.) 40 hadisine atıfta bulunulması amaçlanmıştır. Yapılacak olan caminin kısa süre içerisinde bitirilerek vatandaşlarımızın ibadetine açılması için çalışacağız. Bugünkü yaptığımız istişare sonucunda da yılbaşından sonra Yeni Kovancılar Merkez Camii Derneği' nin kurulması ile beraber 2. bir istişare toplantısı yapılarak, Yeni Merkez Camii' mizin nasıl olması gerektiği yeniden değerlendirilecek ve son hali kararlaştırılacak" dedi.