Depremde hasar alan eğitim yuvalarının yerine 33 okul

24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremde Elazığ’da eğitim öğretimde kullanılan 33’ ü okul 4’ü kurum binası olmak üzere 37 bina da hasar gördü

Elazığ’da 24 Ocak’ta meydana gelen depremde ağır hasar alarak yıkılan 13 okulun yerine yenilerinin yapımı sürerken, 2021 yılının sonuna kadar kentte toplam 33 yeni okulun tamamlanarak eğitime kazandırılmasının beklendiği bildirildi.

Ağır hasar raporu verildiği için yıkılan 13 okul binasının yerine Milli Eğitim Bakanlığı ve hayırseverlerin katkılarıyla kentin farklı mahallelerinde okulların yapımına başlandı. Bu kapsamdan 5 derslikli anaokulu teslim aşamasına gelirken, Akpınar ve Cumhuriyet Mahallesindeki 24 derslikli okulların kaba inşaatının yüzde 80’ni tamamlandı. Diğer okulların da inşaatı devam eden kentte, 2 hayırseverle yeni protokol imzalanırken TOKİ tarafından 3 okulun ihalesi daha yapıldı. Ayrıca, orta hasarlı 10 okul binasının ise güçlendirmesi gerçekleştirildi.

2021 yılı sonuna kadar 10'u hayırseverler tarafından 23'ü TOKİ, İl Yapım ve Devlet Yatırım Programından olmak üzere toplam 497 derslikli 33 okul, 100 öğrenci kapasiteli pansiyon, 40 daireli öğretmen lojmanı ve 1 çok amaçlı spor salonunun tamamlanmasının planlandığı bildirildi. Yapımı süren ve yapımına başlanacak olan eğitim kurumları için 266 milyon 792 bin TL'lik kaynağın sağlandığı kaydedildi.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık da okulların inşaatlarını gezerek İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk’ten bilgi aldı. Vali Yırık, kent genelinde bir çok okulun yapımının sürdüğünü, planlanan diğer okulların da 2021 yılı sonuna kadar tamamlanacağını aktardı.

"2021’İN SONUNA TÜM OKULLARIMIZIN İNŞAATLARI TAMAMLANACAK"

Deprem sonrasında 33’ü okul 4’ü kurum olmak üzere toplamda 37 binanın zarar gördüğünü belirten Vali Erkaya Yırık, “Ağır ve orta hasarlı hale gelmişti. Deprem sonrasında hayırseverlerimiz 10 okulun yapımı için söz verdiler, vaatte bulundular. Bununla birlikte yine TOKİ başkanlığımız 9 okulumuzun planlamasını yaptı. Ayrıca il yatırım programında 9 okulumuzun planlaması gerçekleştirildi. 3 okulumuzda devlet yatırım programında yer alıyor. Bugün gördüğümüz üzere okullarımızın inşaatları devam ediyor. 16 derslikli ilköğretim okulumuz yine 24 derslikli lise binamızın inşaatındayız. 10 hayırseverimiz vaatte bulundu demiştik bunlardan 8’i protokollerini imzalayarak inşaatlarına başladılar. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki eğitim ve öğretim yılına inşallah 2021 yılının sonunda bu okullarımızda eğitim öğretim verebilir hale gelecek ve çocuklarımızın eğitim hizmetine sunulacak. İlk okulumuzun hemen yanında Şehit Korgeneral Hulusi Sayın lisemizin inşaatı yüzde 80 tamamlanma aşamasında. Bununla birlikte diğer okullarımızda da yüzde 70 in üzerinde fiziki gerçekleşme söz konusu. İfade ettiğim gibi büyük bir ihtimalle 2021'in sonunda tüm okullarımız inşaatları tamamlanmak suretiyle çocuklarımızın eğitim ve öğretimine sunulacak” dedi.