03 ŞUBAT 2020 Pazartesi 10:31
Advert
Malatya
Giriş Tarihi : 03-02-2020 08:58

Depremde hasar alan bina yıkılırken çöktü  

Malatya'da depremden dolayı ağır hasar alan bina, yıkım esnasında çöktü.

Depremde hasar alan bina yıkılırken çöktü  

Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya’da ağır hasarlı binaların güvenli şekilde yıkılma işlemine başlanıldı. 5 binin üzerinde ağır hasarlı evin olduğu Malatya'da, dün itibariyle başlayan yıkım çalışmalarında kent merkezinde bulunan Sivas Caddesi üzerindeki Yağmur Apartmanı kontrollü şekilde yıkılmaya başlanıldı.

Yıkım çalışmalarının sürdürüldüğü esnada, 27 yıllık 6 katlı Yağmur apartmanı çöktü. Çökme anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, alınan güvenlik önlemleri nedeniyle yaralanan olmadı.  Çökme sonrası her yeri duman kaplarken, ağır hasarlı binaların yıkımlarının süreceği belirtildi.

ETİKETLER: elazığ deprem haber elazığ elazığ deprem kaç şiddetinde elazığ son deprem elazığ en büyük deprem
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA