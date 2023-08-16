Deprem uzmanından Malatya için korkutan açıklama

Malatya İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Onat, kentte art arda meydana gelen son depremlere dair değerlendirmelerde bulunarak, “Son depremlerin çalışılmamış fay hattı üzerinde meydana geldiğini düşüyorum” dedi.

Malatya İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Onat, kentte art arda meydana gelen son depremlere dair değerlendirmelerde bulunarak, “Son depremlerin çalışılmamış fay hattı üzerinde meydana geldiğini düşüyorum” dedi.Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Malatya’da bir taraftan yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar sürerken, diğer taraftan ise ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları da devam ediyor.Geçtiğimiz günlerde meydana gelen Yeşilyurt merkezli 4,8, 4,5, 4,2 büyüklüğündeki depremlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Onat, son depremlerin çalışılmamış fay hattı üzerinde meydana gelmiş olabileceğini söyledi.“Depremler devam edebilir”Yeşilyurt ilçesi merkezli depremlerin 6 Şubat depremlerinden bağımsız olmadığına vurgu yapan Onat, "Yeşilyurt’taki depremler ilerleyen süreçlerdeki tetiklenmiş olan bir fayın habercisi olabilir, depremler devam edebilir bununla alakalı bizim vatandaş ve karar vericiler olarak yapmamız gerekenler Malatya’yla alakalı bu tür riskleri göz önünde bulundurarak yapılacak olan çalışmaların neticesinde bölge ile ilgili sert önlemler almak. Malatya, Yeşilyurt yüzyıllardır aktif olan bir deprem kuşağında yer almaktadır. Bununla alakalı 6 Şubat depremlerinde çok ağır hasarla çıkmış bir şehir olarak ta şunu söyleyebiliriz, hasarlı binaların etrafında kesinlikle dolaşılmaması lazım. Orta hasarlı binalarda risk teşkil ediyor” şeklinde konuştu.“Bizde yakından takip ediyoruz”Kentte depremlerin devam edebileceğini belirten Onat, ”6 Şubat’ta ön görülemeyen büyük bir deprem gerçekleşti ister istemez bunun artçıları da farklı faylar üzerinde olabilir bunu yer bilimciler ile kendi görüşlerime istinaden söylüyorum. Bizde yakından takip ediyoruz. Yakından takip etmemizin temel sebebi ise biz inşaat mühendislerinin olarak temelin 30 metre altında yapının çatı katına kadar tüm tasarım değerleri açısından bu bilgilere ihtiyacımız var. Bu bilgilerde de yapılacak olan çalışmalara istinaden özellikle şunu önemle vurgulamak isterim ki Malatya’nın tasarım ivme değerlerinin yüzde 40 artırılmasını gerektiğini, bununla alakalı çalışmalara yoğunlaşılmasında fayda olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.