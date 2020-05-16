Deprem sonrasında Elazığ’da konut satışları düştü

Elazığ’da konut satışlarında azalma yaşandı.

TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre Elazığ’da 2020 yılı Nisan ayında 311 konut satıldı. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında satılan konutların sayısının 709 olduğu göz önüne alınınca, depremin ardından konut satışlarında yaşanan düşüş dikkat çekti.

Elazığ’da 2019 yılının Nisan ayında 709 konutun satışı yapıldı. Bu konutların 324’ü ilk satış olurken, 385’i ikinci el satış oldu. 2020 yılının Nisan ayına gelindiğinde ise toplam 331 konutun satışı yapıldı. Ocak – Şubat ve Mart aylarında Elazığ’da depremin ardından rekor düzeyde konut satışı yapılırken, Nisan ayında tırmanış düşüşe geçti. Elazığ’da nisan ayında 331 konutun satışı yapıldı, bunlardan 165’i ilk satış, 166’sı ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.