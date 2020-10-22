‘Deprem sonrası biz de kriz masası oluşturabilirdik’

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Cebrail Top, Oda başkanlarının arasında birlik beraberlik olmadığını söyledi.

Başkan Cebrail Top; “İlimizde böyle bir depremi yüz yılda bir gördük. En son böyle bir depremi 1800’lü yıllarda Elazığ yaşadı. Bizler de deprem sonrasında bir kriz masası oluşturabilirdik. Esnaflarımızın sorunlarını sıkıntılarını bu kriz masasında çözebilirdik. Beraber olsaydık istediğimiz her şeyi alabilirdik. Buraya gelmeyen bakan kalmadı. Biz bu süreci iyi yönetemedik. Benim deprem sonrası odamın kapısı hiç kapanmadı. Milletvekillerimizde geldi bakanımız da odamıza geldi. Öyle bir çalışma yapacaktık ki kriz masasını oluşturacaktık ki daha sağlıklı güzel işler yapaydık. Maalesef olmadı. Bir belge alabilmek için esnaflarımız saatlerce bekliyordu. Bazı esnaflarımız bilmiyor belge nerden alınacak, kredi nasıl alınacak. Biz esnafımıza kredi kullandırdık. Bazı odalardan kredi kullanamayan esnaflarımız var. Deprem sürecinde ne de salgın sürecinde hala toplanamadık oda başkanları olarak. Daha da bunu eleştirmenin anlamı yok. İlimiz deprem geçirdi, pandemi yaşıyor ve yıkımlar devam ediyor. Şuanda 8-9 şiddetinde depremi yaşıyoruz. Birlik yönetimindeki arkadaşlara 2-3 gün önce çağrıda bulundum toplanalım diye. Biz bu kredileri depremden dolayı kullandık. Başka iller faydalanmadı bu krediden. Kredileri aldıktan sonra salgın geldi yıkımlar devam ediyor. Esnaflarımız bu durumlardan dolayı çok büyük kayıpları var. Oda başkanlarına sesleniyorum gelin toplanalım kamuoyu oluşturalım devletimizden talep edelim esnafımızın kredi ödemeleri en az bir yıl ertelensin. Birlik olsak kredi ödemelerini erteletiriz. Devletimiz bunu yapacak güçtedir. Esnafımız üç ayda 3,500 - 4000 TL ödeyecek kredi ödemeleri dolayısıyla esnafımız bunu zor öder. Eğer kredileri erteletirsek esnafımız çok rahatlayacak. Gerekçemizde var pandemi süreci. Krediler deprem dolayısıyla verildi. Ardından salgın geldi. Esnafımız salgın dolayısıyla eski işini yapamıyor” dedi.