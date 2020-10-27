‘Deprem pandemi sonrası esnaflığı bırakan oldu’

Esnaf Sanatkarlar Birliği Başkanı Cemil Erdem, Deprem ve pandemi sürecinde esnaflığı bırakan esnafların olduğunu söyledi.

Erdem; “Deprem ve pandemi sürecinde esnaflığı bırakan esnaflarımız oldu. Bu sayıyı tam olarak bilmiyoruz. Maliyeden terkini veriyor ama bizde terkini vermediği için sayıyı tam olarak bilmiyoruz. Bize gelip niye terk etmiyorlar yıllık aidatlardan dolayı terk etmiyorlar. Yıllık aidatları almama diye bir şey olamaz. Kanunen aidatları almama diye bir yetkimiz yok. Biz konuda bakanlıkla görüştük konfederasyonla da görüştük. Yazıda yazdık. Dediler hayır bu kanuna tabi dediler. Biz bunu almayın diyemeyiz. Almasanız sorumlusu sizsiniz dediler”.

“BİZ HERKESE EŞİT MESAFEDEYİZ”

Erdem; “Biz inanın elimizden geldiği kadar esnaflarımızın sorunlarını çözmek için gayret gösteriyoruz. Ben her zaman basına çıkıp ta şunu yaptım bunu yaptım bunu böyle yapıyorum demiyorum. 2-3 toplantı için Ankara’ya gittik. Elazığ’ın sorunları neyse ilgili makamlara anlatıyoruz. 1-2 başkanımız toplanalım dedi ama bu sıkıntılı süreçte fazla toplanmak istemiyoruz. Gerekli çalışmaları yapıyoruz zaten. Benim burada hiçbir oda başkanımla ne bir sıkıntım var ne bir derdim var. Hepsi benim kardeşim yıllardan beri beraber çalışıyoruz. Diyorum arkadaşlar toplantı yapacağız toplantı da esnaflarımızın sıkıntıları rapor halinde iletin bize biz bunları milletvekillerine ve valimize sunalım. Ama ilçelerimiz hariç 19 odamız var. Odalara mesaj atılmış, aranmasına rağmen 10 odamız rapor göndermiş. Burada bir araya gelmemizde sebebi ben miyim yoksa bu konuda vurdumduymazlık yapan arkadaşlar mı? Yok, öyle bir şey…

Sadece şunu söyledim başkanlar kurulu toplantısını yapmamız lazım Eylül ya da Ekim ayında mesaj attım arkadaşlar pandemi süreci dolayısıyla toplantımızı ileri bir tarihe erteledik dedim. Bu sene yıllardır kutladığımız Ahilik Haftasını kutlayamadık. Sadece biz değil Türkiye kutlayamadı. Biz sadece Ticaret İl Müdürümüzle birlikte çelengimizi Atatürk Anıtına bırakmakla yetindik. Kırşehir de büyük katılımla gerçekleştirdiğimiz Ahilik Haftasına gidemedik. Hangi Oda Başkanımız derse ki ben bu konuyla ilgili aradım başkana ulaşamadım. Başkan bizle ilgilenmedi sorunumla ilgilenmedi ben buradayım. Öyle bir şey yok. Bizim amacımız hep birlikte hareket etmek. Ben bunu yıllardan beri söylüyorum. Bu benim idealim 2002 yılında tüm oda başkanlarımızla birlikte Ankara’ya gittik milletvekili hayırlı olsuna. Birlik olunca güç doğuyor. Karşıdaki insanı seversin sevmezsin ama bir görevi varsa bir yetkisi varsa saygı duyman lazım. Bizim kimseye husumetimiz olmamış olmazda olamayacakta. Biz teşkilatımızla dostane mümkün mertebe kardeş kardeş çalışmaya devam ediyoruz. Biz herkese eşit şekildeyiz” dedi.