Deprem konutları hızla tamamlanıyor

Akçakiraz beldesinde yapımı tamamlanan 111 konutun TOKİ'ye teslimatı yapılırken, önümüzdeki hafta içinden itibaren hak sahiplerine teslim edilmesinin planlandığı aktarıldı.

Elazığ’da depremin ardından başlatılan 18 bin 868 konutun tamamlanması için sahada çalışmalar aralıksız olarak sürerken Akçakiraz beldesindeki 111 konut da tamamlandı. Konutların önümüzdeki hafta içinden itibaren hak sahiplerine teslim edilmesinin planlandığı öğrenildi.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 20 binden fazla konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde Elazığ'da TOKİ tarafından inşa ettirilen 18 bin 868 konuttan 2 bin 521'i teslim aşamasına geldi. İlk 179 konutun teslim edildiği kentte bu ay sonuna kadar bitirilen 2 bin 521 konutun çevre düzenlemesi tamamlanmasıyla teslim edilmesinin planlandığı aktarıldı. Akçakiraz beldesinde de yapımı tamamlanan 111 konut TOKİ'ye teslim edildi. Tamamen bitirilen 2+1 ve 3+1, 111 konutun önümüzdeki haftadan itibaren hak sahiplerine teslim edilmesinin planlandığı bildirildi.

"ELAZIĞ'IN YÜREĞİNDE YER ETTİLER"

24 Ocak’ta 6.8 şiddetinde yaşanan depremi anımsatan Akçakiraz Belde Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, “Yaklaşık 35 saniye süren bir travma geçirdik. Allah’a şükür ucuz atlattık. Rabbim bizi bize bağışladı. 41 vatandaşımızı kaybettik. Yaralılarımız da vardı. Depremin ardından Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a ilimize geldi. Hemen sorumluluk alıp olaya müdahale ettiler. Anında talimatları verdiler, Elazığ’ın yüreğinde yer ettiler. Elazığlılar onlara minnettar. Elazığ ve Harput mimarisine uygun konutlar yapıldı. Sosyal donatı alanları, peyzaj çalışmaları, çocuk parkları içerisinde oluşturuldu. İşi yapan yüklenici firmaya öz verili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bizim de gurur kaynağımız. İşini de zamanından önce teslim etti" dedi.

"DEPREMZEDELERİ BÖYLE GÜZEL BİNALARA TAŞIYACAĞIZ"

TOKİ’nin bürokratları, saha elemanlarının her daim konutların yapımında birebir ilgilendiklerini dile getiren Başkan Kaya, "Hiçbir eksik bırakmadan işin tamamlanmasını sağladılar. Depremzedelerimizi alıp böyle güzel binalara taşıyacağız. İnşallah Pazartesi gününden itibaren buraların anahtar teslimleri de yapılacak. Bu anlamda özel gayret gösteren Cumhurbaşkanımıza, özellikle milletvekillerimize, belediye başkanımıza ve mülki amirimize çok teşekkür ediyorum. Elazığlıları rahatlattılar, ciddi bir nefes aldı. 18 bin tane konutun inşaatı her ne kadar bitmese de emin olun hepsi yüzde 90’nın üzerinde şuanda 3 bine yakın konutumuz bitmiş. Kar düşmeden, soğuklar bastırmadan tüm vatandaşlarımızın rahatlayacağını ümit ediyorum. Bu iş en kısa zamanda bitecek ve herkes rahatlayacak” ifadelerini kullandı.

"TOKİ'NİN TERCİH ETTİĞİ EN GÜZEL YER"

Beldede 111 konutun yapılarak tamamlandığını aktaran Kaya, “Harput mimarisine uygun yapıldı. Doğalgazı, sosyal donatı alanları, çevre düzenlemesi ve çocuk oyun guruplarıyla insanlarımız rahatlıklar oturacak ve nefes alacak. TOKİ’nin tercih ettiği en güzel yer. Tam kartal yuvası. Havaalanı ve Akçakiraz ayaklarının altında. Buradan Sivrice’ye, Hazar Gölüne ve Organize Sanayi Bölgesine hakim. Hakikate 10 numara yer. Tercih edilen yer müstesna bir yer. Herkesin gıpta ile bakacağı bir yer. Tercihleri ve katkılarından dolayı TOKİ Başkanı Ömer Bulut’a, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a Elazığ adına teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, Allah kendilerinden razı olsun” diye konuştu.