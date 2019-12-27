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Giriş Tarihi : 27-12-2019 11:12   Güncelleme : 27-12-2019 11:13

Deprem komşu şehirlerde de hissedildi

Elazığ’da yaşanan depremden dolayı komşu şehirlerde de panik yaşattı.

Deprem komşu şehirlerde de hissedildi

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 4.9 büyüklüğündeki deprem, Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde de hissedildi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olarak duyurulan 4.9 büyüklüğünde deprem, Şanlıurfa'da da hissedildi. Saat 10.02'de meydana gelen depremde Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde panik yaşandı. İlk bilgilere göre kentte herhangi bir yıkım ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

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