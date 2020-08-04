Deprem Elazığ’da şiddetli hissedildi!

Kandilli Rasathanesi Depremin büyüklüğünü 5,7 olarak duyurdu.

Pütürge İlçesi’nde meydana gelen depremin derinliğinin ise yerin 5 kilometre altında olduğu bildirildi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 5,2 olarak açıklarken derinliğini yerin 7 kilometre altı olarak duyurdu. Deprem komşu şehir Malatya’nın yanı sıra başta Elazığ olmak üzere, Diyarbakır, Adıyaman, Maraş, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep şehirlerinden de hissedildi.