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Giriş Tarihi : 04-08-2020 12:43   Güncelleme : 04-08-2020 13:02

Deprem Elazığ’da şiddetli hissedildi!

Kandilli Rasathanesi Depremin büyüklüğünü 5,7 olarak duyurdu.

Deprem Elazığ’da şiddetli hissedildi!

Pütürge İlçesi’nde meydana gelen depremin derinliğinin ise yerin 5 kilometre altında olduğu bildirildi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 5,2 olarak açıklarken derinliğini yerin 7 kilometre altı olarak duyurdu. Deprem komşu şehir Malatya’nın yanı sıra başta Elazığ olmak üzere, Diyarbakır, Adıyaman, Maraş, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep şehirlerinden de hissedildi.

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