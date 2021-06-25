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Giriş Tarihi : 25-06-2021 22:29   Güncelleme : 25-06-2021 22:29

Deprem Elazığ’da hissedildi  

Bingöl’de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da da hissedildi.  

Deprem Elazığ’da hissedildi  

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 21.28 sıralarında Bingöl’ün Kiğı ilçesi merkez üssü olan 5.2  büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 15 kilometre olarak bildirildi. Deprem Elazığ’da da hissedildi. Vatandaşlar evlerini terk ederek sokaklara çıktı. Bazı vatandaşlar ise içeri girmekte tereddüt ederek bir süre dışarıda oturdu.

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