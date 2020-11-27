Deprem Elazığ’da hissedildi!

Malatya’da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Malatya'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem Elazığ’da da hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 11.27 sıralarında merkez üssü Malatya Pütürge olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğine olan deprem komşu şehir Elazığ'da da hissedildi. Elazığ'da kent merkezinde hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar sokağa çıktı.