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Deprem çevre illerden de hissedildi

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Deprem çevre illerden de hissedildi

Merkez üssü Malatya’nın Pütürge ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem, başta Elazığ olmak üzere bölgedeki birçok ilden hissedildi.