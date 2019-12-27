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Giriş Tarihi : 27-12-2019 13:20   Güncelleme : 27-12-2019 13:24

Deprem canlı yayında yakaladı 

Program yapımcısının 4.9 şiddetindeki deprem sırasında yaşadığı panik ve korku kameralara yansıdı.

Deprem canlı yayında yakaladı 

Elazığ'da meydana gelen depremin hissedildiği Malatya’da yerel bir kanalda sabah programını sunan Rıfat Gökçe, depreme canlı yayında yakalandı.

Malatya'da internet üzerinden yayın yapan Bayrak TV’de sabah programını sunan Rıfat Gökçe, depreme canlı yayında yakalandı. Sunucunun, 4.9 şiddetindeki deprem sırasında yaşadığı panik ve korku kameralara yansıdı. Gökçe, deprem anında, “Şu anda ciddi bir sarsıntı oldu. Deprem oluyor. Biz de üst katta olduğumuz için sallantıyı ciddi hissettik. Sarsıntı geçer gibi oldu. Herhalde geçti“ dedi. Gökçe sarsıntı sona erdiğinde ise "Yayın devam ediyor mu arkadaşlar" diyerek programa kaldığı yerden devam etti.

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