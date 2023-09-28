Deprem bölgesindeki tescilli yapılara restorasyon desteğinde başvuru süresi uzadı

Asrın felaketinde zarar gören tescilli taşınmazlara yönelik proje ve uygulama yardım başvuruları 30 Kasım 2023 tarihine kadar uzatıldı.

Asrın felaketinde zarar gören tescilli taşınmazlara yönelik proje ve uygulama yardım başvuruları 30 Kasım 2023 tarihine kadar uzatıldı.Kültür ve Turizm Bakanlığınca, depremde zarar gören tescilli taşınmazlara yönelik proje ve uygulama yardım başvurularının süresi 30 Kasım 2023 tarihine kadar uzatıldı.Malatya İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ali Cengiz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde zarar gören gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan tescilli taşınmaz kültür varlıklarının onarım ve restorasyonu için yardım yapılacağını hatırlattı.Daha önceden açıklanan süre zarfında deprem bölgesinde başvuruların alındığını ve sürenin sona erdiğini kaydeden Cengiz, “Ancak bu süreler uzatıldı. Bu kapsamda yardımlardan yararlanmak isteyen taşınmaz sahiplerinin, proje ve uygulama yardımları için 16 Ekim-30 Kasım 2023 tarihleri arasında taşınmazın bulunduğu şehrin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca toplu yardım başvurusunda bulunmak isteyen yerel idareler için İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yapılacak başvuru dönemi de 16 Ekim-30 Kasım 2023 tarihleri arası olarak belirlenmiştir” dedi.Cengiz, başvuru hakkında geniş bilgi almak isteyenlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden detaylı bilgileri alabileceğini de belirtti.