Deprem bölgesinde çalışan gönüllülerine teşekkür iftarı verdi

Umut Kervanı Elazığ, yaşanan deprem sonrası özellikle Malatya başta olmak üzere afetin yaşandığı bölgelerde aktif rol alan gönüllülerine teşekkür etme adına Karakoçan`da iftar yemeği düzenledi.

İftar yemeğine bölgenin tanınmış alimlerinden ve İttihad`ul Uleme Alimlerinden Molla Muhammed Beşir Varol ve Umut Kervanı Vakfı Elazığ Şube Başkanı Nihat Bakşi ve Karakoçan ve Kovancılar Vakıf gönüllüleri katıldı.

Açılan iftar sonra kılınan namazların ardından bir kısa bir konuşma yapan Molla Muhammed Beşir Varol gönüllülerin yaptığı fedakarlığın uhrevi yönüne dikkat çekti. Ardında Umut Kervanı Vakfı Elazığ Şube Başkanı Nihat Bakşi özellikle yaşanan deprem felaketinde Karakoçan ve Kovancılar ilçelerindeki Vakıf gönüllülerinin büyük fedakarlıklar gerçekleştirdiğine dikkat çekerek kendilerine teşekkür etti.