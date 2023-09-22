Deprem bölgesi Malatya’da 3 milyon kilo atık geri dönüşüme kazandırıldı

Deprem bölgesi Malatya’da Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma tesislerinde 14 farklı grupta yaklaşık 3 milyon kilogram ambalaj atığı toplanarak geri dönüşüme katkı sunuldu.

Deprem bölgesi Malatya’da Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma tesislerinde 14 farklı grupta yaklaşık 3 milyon kilogram ambalaj atığı toplanarak geri dönüşüme katkı sunuldu.Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 4 yıl önce kurulan ve 70 kw‘lık güneş enerjisi sistemi ile kendi elektrik ihtiyacını da karşılayan Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma tesislerinde 3 milyon kilogram ambalaj atığı toplanarak geri dönüşüme katkı sunuldu.Sekiz dönümlük bir yerleşke üzerinde faaliyet gösteren tesislerde, çevre kirliliğini önlemek, geri dönüşüme ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla kağıt-kartonlar, plastikler , metaller , camlar , ahşaplar gibi 14 farklı grupta toplanan atıklar çeşitli işlemlerin ardından geri dönüşüme kazandırılarak, doğaya zarar vermelerinin önüne geçilirken, milli ekonomiye de önemli bir katkı sunuluyor.Tesisin kuruluş amacı ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aktaran Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 4 yıl önce hizmet vermeye başlayan tesislerin kentteki en geniş çerçeveli Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma tesisi olduğuna dikkat çekti.Tesislerde 14 ayrı kategoride toplanan materyallerin işlemlere tabi tutularak doğanın kirletilmesinin önüne geçildiğini kaydeden Çınar, öğrencilere de belli periyotlarda bilgilendirme çalışmalarında yapıldığını söyledi.“Tesisimiz 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesinde ödül aldı”Malatya’da ilk defa iklim değişikliği ve sıfır atık müdürlüğünü hayata geçiren Belediye olduklarını belirten Çınar, ”Bu çalışmalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde başlatılmıştır. Bizlerde Malatya’da ilk defa iklim değişikliği ve sıfır atık müdürlüğünü kurarak konu hakkında çalışmalara başladık ve yapılan çalışmalarla 2019 yılında 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan hanımefendiden ve dönemin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızdan ödül alarak konu hakkında en fazla çalışma yapan belediyeler arasına girdik” dedi.“Bizler yereldeki destekçileriz"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu’nda tüm dünyayı Sıfır Atık Hareketi’ne destek vermeye davet ettiğini hatırlatan Çınar, “Bizler yereldeki destekçiyiz. Bunla ilgili hem açılmış olan imza kampanyasına destek verdik hem de dünya genelinde Cumhurbaşkanımızın eşi tarafından ülkemizde başlatılan sıfır atık hareketinin bütün dünyaya yayılması da ayrıca bu alanda yapılan çalışmaların başarını gösterdi bu alanda dünyaya öncülük etmek gerçekten çok önemli ve değerli bir çalışma bundan sonrada dünya genelinde bu çalışmalara destek verilerek bu alandaki farkındalık daha geçiş kitlelere de yayılarak daha da geliştirilmesi için bir takım çabaların içerisine de girilecektir konu hakkındaki çalışmalarımız artarak devam edecektir” diye konuştu.