Deprem bölgesi Malatya yeni Eğitim ve Öğretim dönemine hazır

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 11 ilden biri olan Malatya, 11 Eylül’de başlayacak eğitim ve öğretim dönemine hazır.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 11 ilden biri olan Malatya, 11 Eylül’de başlayacak eğitim ve öğretim dönemine hazır.Malatya’da yaklaşan eğitim ve öğretim dönemi öncesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla Mahalle Muhtarları, sendikalar ve diğer ilgili paydaşlara bilgilendirilmelerde bulundu.Program sonrası basın mensuplarına açılamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, 6 Şubat depremleri öncesinde kentte resmi ve özel 777 okul -7 bin 594 derslikte 182 bin 325 öğrencinin eğitim gördüğünü depremler sonrasında kent dışına çıkış yapan 51 bin öğrenciden 21 binin ise kente geri dönüş yaptığını söyledi.Okullardaki derslik açıklığı için çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Bakır, sorunun çözümü için gerekli bütün tedbirleri aldıklarını ifade ederek, “Kalıcı çözümler için yatırım çerçevesine alınan okulların tamamlanmasıyla, derslik sayısı itibarıyla 6 Şubat’tan önceki rakamların bile üstüne çıkacaktır. Kısa vadede prefabrik, konteyner ya da çelik, hafif çelik yapılarla eğitim öğretim sürecin sağlıklı bir şekilde başlatacak tedbirler alınmıştır“dedi.Kentte görev yapan öğretmenlere yönelikte çalışmaların gerçekleştirildiğini aktaran Bakır, öğretmenlerin barınma ihtiyacı için şu ana kadar 400 konteynerin tesliminin yapıldığını 510 konteynerin teslimi için ise çalışmaların sürdüğünü kaydetti.Bakır, yeni dönemde öğretmen ve öğrencilerin ihtiyaç duyduğu psikolojik destek üniteleri, rehberlik faaliyetleri ile ilgili planlanan çalışmalarında tamamlandığını kaydederek öğrencilerin ihtiyaç duyduğu akademik dersler içinde “Destekleme ve Yetiştirme Kursları” merkezlerinin belirlendiğini ve kurs merkezlerimizde 11 Eylül itibariyle eğitimler başlayacaklarını söyledi.