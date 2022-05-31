İstanbul’un ev sahipliğinde 60 ülkeden 3 bin 200 sporcunun katılımıyla gerçekleşen 7. Uluslararası Açık Türkiye Kick Boks Kupası tamamlandı. Organizasyonda Elazığ adına ringe çıkan sporcular arasında yer alan Ömer Alan Spor Kulübü 65 kilo sporcusu Deniz Şengür gençler low kick kategorisinde dünya 2.’si oldu.
Spor
Giriş Tarihi : 31-05-2022 14:19
Deniz Şengür dünya 2.'si oldu
7. Uluslararası Açık Türkiye Kick Boks Kupası'nda Elazığ’ı temsil eden Ömer Alan Spor Kulübü sporcusu Deniz Şengür, 65 kiloda dünya 2.’si oldu.
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