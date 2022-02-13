‘Demokrat Parti çizgisi en güçlü şekilde kendisine AK Parti’de yer bulmuştur’

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Demokrat Parti geleneği çizgisinde olduğu iddiasıyla siyasete yön vermeye çalışan kesimlerin beyhude bir çaba içerisinde olduğunu belirterek, “Milletimizin feraseti, Demokrat Parti geleneğinin bu noktada istismar edilmesine müsaade etmeyecektir” dedi.

Milletvekili Ağar, yaptığı açıklamada, Demokrat Parti geleneğinin ‘Yeter Söz Milletindir’ anlayışı çerçevesinde Türkiye’de toplumsal uzlaşmayı tesis ettiğini, bir yandan toplumun geleneksel değerlerine sahip çıkarken diğer yandan toplumu modern ve ileri bir noktaya taşıyan yönetim çizgisini ortaya koyduğunu ifade etti.

Demokrat Parti çizgisinin en güçlü şekilde kendisine AK Parti’de yer bulduğunu vurgulayan Milletvekili Ağar, şu ifadelere yer verdi:

“DEMOKRAT PARTİ GELENEĞİ MİLLETİMİZİN TEVECCÜHÜYLE SİYASİ MÜCADALESENİ SÜRDÜRMÜŞTÜR”

“Demokrat Parti çizgisinde her zaman samimiyet, inanç ve millete hizmet edebilmenin heyecanı olmuştur. Din ve vicdan özgürlüğünün korunmasını önemseyen Demokrat Parti geleneği, Türkiye’nin kalkınmasına öncelik veren bir gelenek inşa etmiş ve büyük projelere imza atmıştır. Demokrat Parti geleneği, çizgisi nedeniyle demokrasi dışı müdahalelere maruz kalmış, her defasında milletimizin teveccühüyle siyasi mücadelesini sürdürmüştür. Gelinen noktada Demokrat Parti çizgisi en güçlü şekilde kendisine AK Parti’de yer bulmuştur.”

“AK PARTİ MİLLETİMİZİN DERİN ŞUURUNDA YER EDİNMİŞ, BEKA DAVASINI KUŞANMIŞ BİR PARTİDİR”

“AK Parti, milletimizin derin şuurunda yer edinmiş beka davasını kuşanmış, Türkiye’nin bütünlüğünün ve terörle mücadelesinin öncü gücü olmuş, Kıbrıs’tan Karabağ’a Doğu Akdeniz’den Libya’ya kadar Türk milletinin hak ve menfaatlerine cesaretle sahip çıkmıştır. Bugün Emniyet'imiz, Jandarma’mız ve Türk Silahlı Kuvvetleri'miz vatandaşlarımızla bütünleşerek devletimizi kast eden, milletimizi katleden teröre karşı hukuk düzeni içinde mücadele ediyorsa bu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve AK parti’nin ortaya koyduğu güçlü irade sayesindedir.”

“MİLLETİMİZİN FERASETİ DEMOKRAT PARTİ GELENİNİN İSTİSMAR EDİLMESİNE MÜSAADE ETMEYECEKTİR”

“Büyüyen ve güçlenen Türkiye’ye ve Demokrat Parti geleneği çizgisinde izlenen milli politikalara karşı siyasette suni birleşmeler marifetiyle ön alma çabaları beyhudedir. Milletimizin feraseti, Demokrat Parti geleneğinin bu noktada istismar edilmesine müsaade etmeyecektir.”