Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Başkanı Av. Coşkun Çağlar Duran, önemli açıklamalarda bulunarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Demirtaş’ın göğsüne şeref madalyası takacağım” diye bir söylemi yok’ dedi.

CHP Elazığ İl Başkanı Av. Coşkun Çağlar Duran, Haber Elazığ YOU TUBE kanalında yayınlanan “Elazığ’da Siyaset” programına konuk oldu.

Haber Elazığ Genel Yayın Yönetmeni Cemil İzgi’nin sorunlarını cevaplandıran Başkan Duran, seçim çalışmaları hakkında bilgiler vererek Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Demirtaş’ın göğsüne şeref madalyası takacağım” söylemi böyle bir söylem yok. Varsa bir videosunu çıkarsınlar” söyledi.



“EN KAPSAMLI GRUP TOPLANTIMIZ İLİMİZDE GERÇEKLEŞTİ”

Coşkun Çağlar Duran, “Seçim çalışmalarına aylar öncesinden başladık. İlimizin köylerini çoğunu gezdik bitirdik. Okulların açılması köy ziyaretlerini ara verdik ve şehir merkezinde ziyaretlerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Geçen aylarda Genel Başkanımızı ilimizde misafir ettik. Biliyorsunuz, Genel Başkanımız ilimize geldiğinde partimizin tüm organları da buradaydı. Partimizin grup toplantısı ilimizde gerçekleşti. Şimdiye kadar partimizin kurulmasından buyana ilimizde en kapsamlı toplantıyı gerçekleştirdik buda şahsıma nasip oldu. Şahsım için sevindirici bir durum. Birçok ilde grup toplantısı gerçekleştirildi ama ilimizde gerçekleştirilen grup toplantısı kadar yoğun katılım gerçekleşmemişti. Ayrıca İstanbul Büyük Şehir Belediyemizin ilimizde yaptıracağı okulun temel atma töreniyle birlikte gerçekleşmesi grup toplantısı ile taçlandırılması bizler için mutluluk oldu”

“ELAZIĞ KENDİNİ YAKIŞINI YAPTI”

CHP Elazığ İl Başkanı Av. Coşkun Çağlar Duran, “Genel Başkanımız gelmeden 2 gün önce koruma ekipleri ilimize gelmişti. Bu tip eylemin olduğunu gizlenmesi mümkün değildir. Bizde genel başkanımıza bu konuyu bildirdik bu olay provokasyon olarak görülse de emeline kavuşacak bir şey değildir dedik. Genel Başkanımızda dedi karışmayın dedi. Tabi biz, hemen hukuki süreci başlattık. Bizim, pankartlardan sabah erkenden haberimiz oldu. Bu tip ilan ve afiş asımları kanun ve kaidelere bağlanmıştır. Kim bunu asmışsa adını altına yazacak. Bunun asanın kim olduğu belli olması gerekiyor. Bu olay provokasyon olduğu açıkça ortadaydı. Bu pankartları asan iki partinin il başkanı açıklama yapmadan biz onların astırdığını öğrendik. İktidarın gücünü arkasına alan il başkanları bu işin arkasında durmaya çalıştılar ilk etapta, kurumlara baskı yaptılar biz bir türlü karar çıkaramadık. Fakat öğle saatlerinde afişler toplanmaya başlandı. Hukukçu arkadaşlarımıza sorduk, karar mı çıktı diye sorduk onlarda karar yok dediler. Bizde dedik kim toplatıyor kendileri topluyor dediler. Firmada dedi “Biz toplamıyoruz” dediler. Sonuç olarak böyle bir provokasyon eylemine giriştiler ama buna şehrin buna sahip çıkmadığını gördüler ve muhtemelen bu kendileri topladılar. 1-2 afiş kaldı ve genel başkanımız geçti önünde poz verdi. Çünkü yapılan bu propagandalar gerçeği yansıtmıyor. Bunlar çarpıtılmış şeylerdir. Ben her fırsatta söylüyorum, genel başkanımızın “Demirtaş’ın göğsüne şeref madalyası takacağım” söylemi yok. Bir tane video çıkarsınlar böyle bir söylemle ilgili. Genel başkanımız ne söylüyor. O dönemde Selahattin Demirtaş tahliye kararı vardı. Hemen başka iddianame ile yeniden tutuklandı. O, süreci soran bir haber kanalına Genel Başkanımız açıklama yapıyor, “ İleride hukuk sistemi oturduğu zaman eğer haksız bir iddianame varsa ve haksız bir şekilde tutuklanmışsa hukuk sistemi tekrar işlemeye başladığında bu iddianameleri göğsüne şeref madalyası olarak takar” söyleminde bulunuyor. Bunun neresinde var “ Ben Selahattin Demirtaş’ın göğsüne şeref madalyası takacağım söylemi. Böyle bir söylem yok. Her zaman ki gibi Cumhur İttifakı söylemler üzerinden kendine pay çıkarmaya çalışıyor. Algı yaratmaya çalışıyor. Ama güzel tarafı Elazığ buna tepki koydu. Grup toplantısı olduğu zaman 85 tane milletvekilimiz Elazığ’daydı. Genel Başkanımız buradaydı, parti meclis üyeleri, MYK üyelerimiz, kadın kolları başkanımız, gençlik kolları başkanımız ve İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanımız buradaydı. Biz, Elazığ’da yaklaşık 250 kişi ağırladık. Bu 250 kişi propagandanın yapıldığı ertesi gün sokaklardaydı. Sokaklarda 5-10 gruplarla gezdiler. Kendilerine hiç kimse tepki göstermedi. Vatandaşlarımız partililerimizi gayet güzel karşılandılar. Çay ocaklarından çay parası almadılar siz misafirsiniz dediler. Elazığ vatandaşlarımız misafirperverliğini gösterdi. Elazığ kendine yakışanı yaptı” dedi.