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SİYASET

Demirci’ye başarılı operasyon

SİYASET

Demirci’ye başarılı operasyon

Elazığ’ın kültür vakıf ve siyaset hayatında önemli bir yere sahip olan, Elazığlı vatandaşların gönlünde taht kuran ZİVER Holding Yönetim Kurulu Başkanı, İş insanı Veysel DEMİRCİ 27 Şubat günü gece saatlerinde mide kanaması şüphesiyle Elazığ Özel Hayat Hastanesi’nde tedavi altına alındı…

OP. DR SERDAR GÜRSUL’DAN BAŞARILI BİR OPERASYON…

Elazığ’da gece saatlerinde Mide Kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırılan ZİVER Holding Yönetim Kurulu Başkanı, İş İnsanı Veysel DEMİRCİ sabah saatlerinde Mide Kanaması teshişiyle acilen ameliyata alındı. Özel Hayat Hastanesi’nde Op. Dr. Serdar GÜRSUL ile ekibi tarafından yapılan yaklaşık 2 saatlik başarılı operasyon sonucu istirahate çekilen ZİVER Holding Yönetim Kurulu Başkanı, İş İnsanı Veysel DEMİRCİ’ye geçmiş olsun diyor, acil şifâlar diliyoruz.