Demirci’den potanın perilerine moral yemeği!

ZİVER Holding Yönetim Kurulu Başkanı İş İnsanı Veysel DEMİRCİ, Elazığ İl Özel İdaresi Kadın Basketbol Takımı oyuncularıyla düzenlenen akşam yemeğinde buluştu.

Sezonun 17. Haftası’nda ilimizde ağırladığı HDI Sigorta Yalova VIP'i 81-69 mağlup eden Elazığ İl Özel İdaresi Kadın Basketbol Takımını akşam yemeğinde ağırlayan ZİVER Holding Yönetim Kurulu Başkanı, İş insanı Veysel DEMİRCİ, Elazığ’da basketbol branşına ve diğer spor dallarına ilginin günden güne arttığını, şehrimizin spor alanında en iyi yerlerde temsil edileceğini vurguladı.

ZİVER Holding Yönetim Kurulu Başkanı, İş İnsanı Veysel DEMİRCİ yemekte Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü oyuncularına yönelik yaptığı konuşmada, "Kadın basketbolunda çok iyi iki takıma sahibiz. Sizleri sıkı takip ediyorum, hepiniz gelecek vaat ediyorsunuz. Elazığ’da basketbol kültürü sizlerin sayesinde artıyor ve artmaya devam ediyor. Oynadığınız maçlarda gayet iyi bir takım olduğunuzu gördüm. Bu da beni çok mutlu etti. Sizin Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’ni alnınızın akıyla başarılı bir şekilde bitireceğinize inanıyorum. Kendi adıma ve Elazığ halkı adına sizlere şunu söylemek istiyorum tüm imkânlarımızla arkanızdayız" ifadelerini kullandı.