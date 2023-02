Demirci’den çocukluk arkadaşına vefâ! 

ZİVER Vakfı Elazığ’da ve diğer 10 deprem bölgesinde depremzede vatandaşların yanında olmaya devam ediyor…

Kahramanmaraş’ta meydanı gelen 7.7 ve 7.6’lık deprem felaketinin ardından Elazığ’da birçok bina ciddi bir şekilde hasar aldı. Elazığ’da hasar tespit çalışmaları devam ederken, ZİVER Vakfı evi ve iş yeri hasar alan vatandaşlara çeşitli yardımlarda bulunmayı sürdürüyor.

Elazığ İstasyon Caddesi’nde 1987 Yılı’ndan beri Kuaför Salonu İşletmeciliği yapan Veysel DOĞAN’ın işletmesi de meydana gelen depremlerin ardından kullanılmaz hale geldi. İş yeri ciddi bir şekilde hasar alan Kuaför Salonu İşletmecisi Veysel DOĞAN’ı ZİVER Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, İş İnsanı Veysel DEMİRCİ ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaretin ardından ZİVER Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, İş İnsanı Veysel DEMİRCİ, Kuaför Salonu İşletmecisi Veysel DOĞAN’a 50 Bin TL destek sözü verirken, Veysel DOĞAN ise ZİVER Vakfı’nın her daim mağdur vatandaşların yanında olduğunu ifâde etti.

VEYSEL DEMİRCİ: “VEYSEL DOĞAN’IN VE TÜM DEPREMZEDELERİN YANINDA OLACAĞIZ”

ZİVER Holding Yönetim Kurulu Başkanı, İş insanı Veysel DEMİRCİ gerçekleştirilen ziyaretin ardından şunları söyledi; “Benim çocukluğum İstasyon Caddesi, Akpınar Mahallesi’nde geçti. Bugün Veysel DOĞAN kardeşimizi ziyarete geldim. Veysel kardeşim ile 1987’den beri tanışıyoruz. Ben bu mahallede ayakkabı boyacılığı yapıyorken, Veysel DOĞAN kardeşim de bu mahallede berber çıraklığı yapıyordu, beraber çok güzel günlerimiz olmuştu. Kendisi Elazığ’ın tanınmış simâlarından, sevilen insanlarındandır. Bugün gelinen süreçte Veysel DOĞAN kardeşimin iş yeri ağır hasar aldı ve en yakın zamanda yıkılacak. Bizde bu yaşınılan süreçte Veysel DOĞAN kardeşimizin ZİVER Vakfı olarak yanında olacağız. Veysel DOĞAN Kardeşimizin yeniden güzel bir iş yerinde müşterilerine hizmet verebilmesi için destek olacağız. Allah tüm vatandaşlarımızın yar ve yardımcısı olsun, âziz milletimizi tüm felaketlerden korusun. Tekrar depremde kaybettiğimiz tüm canlara Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyorum.” Diye konuştu.

VEYSEL DOĞAN: “DEMİRCİ HER ZAMAN YANIMIZDA OLDU”

Veysel DEMİRCİ’nin ziyaretinden dolayı mutluluğunu dile getiren iş yeri ve evi kullanılmaz hale gelen Veysel DOĞAN ise şunları söyledi; “Yakın zamanda yaşamış olduğumuz depremde hem evim hem de iş yerim ağır hasar aldı. Ciddi bir şekilde mağduriyet yaşadığımı duyan, 1987’den beri aynı mahallede büyüdüğümüz ZİVER Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel DEMİRCİ bizleri unutmayıp ziyaretimize geldi. ZİVER Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel DEMİRCİ, hem evimin hem de İş yerimin kullanılmaz hale gelmesinden dolayı bana her zaman yanımda olacağını söyledi ve 50 Bin TL maddi destek sözünde bulundu. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanınım, Veysel DEMİRCİ gibi insanlar ile yol yürümenizi sizlerden istiyoruz. Çünkü Veysel DEMİRCİ her dâim mazlumun ve sıkıntı içerisinde olan vatandaşlarımızın yanında olmuştur. Veysel DEMİRCİ biz şehit aileleri ile her daim iç içe olup, maddi ve manavi desteklerini seferber etmiştir. Veysel DEMİRCİ ömrünü ve bütün imkânlarını, hâyır ve yardım işlerine adamıştır. Ben buradan siz değerli basın mensupları aracılığıyla tekrar Veysel DEMİRCİ’ye teşekkürlerimi sunuyorum.” Diye konuştu.