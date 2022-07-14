Demirci’den 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümü mesajı

Ziver Holding Yönetim Kur. Bşk ve Ziver Vakfı Başkanı Veysel Demirci, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 6. Yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İş İnsanı Demirci mesajında; “15 Temmuz 2016 gecesinde FETÖ/PDY terör örgütü tarafından devletimiz, demokrasimiz, milli birlik ve beraberliğimiz, hedef alınarak gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişimini, tüm dünyanın gözü önünde milletçe bertaraf edişimizin üzerinden altı yıl geçti.

15 Temmuz hain darbe girişimi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzene ve özgürlüğüne bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykıran asil milletimizin yazdığı kahramanlık destanı ile hüsrana uğramıştır.

Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak geçen FETÖ Terör Örgütü ve dış destekli 15 Temmuz hain darbe girişimini bir kez daha kınıyor, milletimizin dirliğine, birliğine ve milli iradeye yönelik yapılan bu hain girişimlerin bir daha yaşanmamasını diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bayrağımız, vatanımız, milli irademiz ve devletimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum” dedi.