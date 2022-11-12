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Giriş Tarihi : 12-11-2022 11:19

Demirci Yürekleri Isıttı 

Ziver Holding Yönetim Kurulu Başkanı  Veysel Demirci Hicret Mahallesi TOKİ sakinlerinin  birikmiş doğalgaz borcunu ödeyerek  yüzlerce vatandaşımızın  içini ısıttı. 

Demirci Yürekleri Isıttı 

ZiVER Holding ve ZİVER Vakfı Yönetim Kurulu  Başkanı hayırsever iş insanı Veysel DEMİRCİ yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yardım elini uzatarak yüreklere dokunmaya devam ediyor. DEMİRCİ, Hicret Mahallesi TOKİ’lerinde yaşayan 176 ailenin biriken doğalgaz faturası nedeniyle ısınma sorunu yaşadıklarının kendisine iletilmesi üzerine konuya duyarsız kalmadı. TOKİ sakinlerinin  eksik kalan  fatura ücretini göndererek soğuk sonbahar akşamlarında yüzlerce vatandaşımızın evlerinin yeniden  ısınmasına önemli bir katkıda bulundu. Site sakinlerinden  Murat Ersöz, iş İnsanı DEMİRCİ’ye kendilerine yapmış oldukları yardımdan dolayı teşekkür ederek “ TOKİ 200 abonenin altında kaldığı için geçen yıl site yönetimini bırakmasıyla kendi yönetimimizi oluşturduk. Fakat; yaklaşık 70 aile faturalarını ödeyecek durumda olmadığını belirterek doğalgaz faturalarını ödeyemediler. Ödenmeyen faturalar nedeniyle merkezi  doğalgazımız kesildi. Faturalarımızı ödemek adına site sakinlerinden topladığımız para yeterli gelmedi. Bende hayırsever iş insanımız Veysel DEMİRCİ beye ulaşarak mağduriyetimizi  ilettim. Kendileri sağ olsun hiç ötelemeden ihtiyacımız olan  parayı  sitemiz yönetiminin hesabına yolladı ve peteklerimiz yeniden yanmaya başladı. Sayın Demirci’ye şahsım ve site komşularım adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 

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