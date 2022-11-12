Demirci Yürekleri Isıttı 

Ziver Holding Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Demirci Hicret Mahallesi TOKİ sakinlerinin birikmiş doğalgaz borcunu ödeyerek yüzlerce vatandaşımızın içini ısıttı.

ZiVER Holding ve ZİVER Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı hayırsever iş insanı Veysel DEMİRCİ yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yardım elini uzatarak yüreklere dokunmaya devam ediyor. DEMİRCİ, Hicret Mahallesi TOKİ’lerinde yaşayan 176 ailenin biriken doğalgaz faturası nedeniyle ısınma sorunu yaşadıklarının kendisine iletilmesi üzerine konuya duyarsız kalmadı. TOKİ sakinlerinin eksik kalan fatura ücretini göndererek soğuk sonbahar akşamlarında yüzlerce vatandaşımızın evlerinin yeniden ısınmasına önemli bir katkıda bulundu. Site sakinlerinden Murat Ersöz, iş İnsanı DEMİRCİ’ye kendilerine yapmış oldukları yardımdan dolayı teşekkür ederek “ TOKİ 200 abonenin altında kaldığı için geçen yıl site yönetimini bırakmasıyla kendi yönetimimizi oluşturduk. Fakat; yaklaşık 70 aile faturalarını ödeyecek durumda olmadığını belirterek doğalgaz faturalarını ödeyemediler. Ödenmeyen faturalar nedeniyle merkezi doğalgazımız kesildi. Faturalarımızı ödemek adına site sakinlerinden topladığımız para yeterli gelmedi. Bende hayırsever iş insanımız Veysel DEMİRCİ beye ulaşarak mağduriyetimizi ilettim. Kendileri sağ olsun hiç ötelemeden ihtiyacımız olan parayı sitemiz yönetiminin hesabına yolladı ve peteklerimiz yeniden yanmaya başladı. Sayın Demirci’ye şahsım ve site komşularım adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.