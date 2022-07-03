‘Demirbağ, sizin samimiyetinize inanıyoruz, peki ya diğerleri nasıl Servet sahibi oldu!’

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Av.Erhun Karakuş Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ’ın açıklamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Karakuş ; “İlimiz milletvekili sayın Zülfü DEMİRBAĞ geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda milletvekili maaşı ile geçinemediğini, zaman zaman danışmanlarından borç alarak ay sonunu getirdiğini ifade etmiştir. Evet, açlık sınırının 7 bin TL, yoksulluk sınırının 25 bin TL ye dayandığı ülkemizde, sayın milletvekilinin haftada en az bir kez seçim bölgesine uçakla seyehati, mecliste mesai çalışmasında iken çeşitli sıkıntılardan dolayı meclise giden hemşerilerimizi mecliste ağırlaması, vekil olması sebebi ile kendisine gelen yardım taleplerine karşılık vermek durumunda olması ve benzeri hususları yan yana koyup değerlendirdiğimizde çalıp çırpmayan, otel, yemek, konaklama masraflarını birilerinin sırtına vurmayan bir milletvekilinin maaşının kendisine zar zor yeteceği açıklamasını samimi buluyoruz. Aynı şekilde, seçim bölgesine geldiğinde lüks bir otelde konaklamak yerine kamu kurum misafirhanelerinde konakladığını bildiğimiz ve milletvekili olduktan sonra mal varlığında ciddi bir artış ve zenginlik emaresi görmediğimiz sayın milletvekilimiz Zülfü Demirbağ’ın bu açıklaması ve samimiyetine inandığımızı belirterek şunu da sormadan edemiyoruz. Sayın milletvekilimiz, söylediklerinizde sonuna kadar haklısınız, harcama ve gider kalemleri ile milletvekili maaşını Yanyana koyduğumuzda ancak geçinebilecek, belki ufak tefek birikimler yapabilecek bir rakamın kalması gerektiğini aynen sizler gibi bizde düşünüyoruz. Bu noktada, üç dönemdir milletvekili olan sizin bu samimi beyanları yanında ilimizin gerek geçmiş gerekse de mevcut diğer milletvekillerine baktığımızda onların gayet lüks bir şekilde geçindiğini, Ankara’da oldukça lüks kafeteryalar, restaurantlar ile çeşitli yerlerde petrol istasyonu açtıklarını, gayrimenkul zengini olduklarını duyuyoruz, biliyoruz. İşte tam da bu noktada üç dönemdir milletvekilliği yapan siz bu şekilde veryansın ederken diğer milletvekillerinin lüks ve zevki Sefa içinde Servet sahibi olmalarının bizce açıklanabilir bir izahı bulunmamaktadır. Yine Bir milletvekili danışmanından borç alarak ay sonunu getiriyorken, diğerlerinin milyonluk gayrimenkuller, işletmeler sahibi olmasının yine izah edilebilir bir tarafı bulunmaktadır. Biz burda ki sorunun sizde olmadığına inanmakla beraber, yapmış olduğunuz bu açıklamaya karşı yapmış olduğumuz bu açıklamayı sizin ve hemşerilerimizin takdirlerine sunuyoruz. Ne mutlu bize ki halkının ekonomik olarak neler yaşadığını içine düşmüş olduğu ekonomik sıkıntılardan aynel yakin olarak yaşayarak anlayan bir iktidar milletvekilimiz var işte şimdi bu milletin vekili oldunuz... Ne mutlu size ki, geçinememekten dert yakınıyorsunuz” dedi.