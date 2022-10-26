Demirbağ Milletvekili aday adayı oluyor

Elazığ Şehir Meclisi Dönem Sözcüsü Vedat Demirbağ Elazığ Şehir Meclisi Dönem Sözcülüğü görevinden milletvekili aday adayı olacağı için ayrıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Demirbağ; 2022 yılı Mart ayı içerisinde yapılan yapılan genel kurulda seçilmiş olduğum Elazığ Şehir Meclisi dönem sözcülüğü görevini yaklaşan 2023 seçimleri sürecinde siyaseten bazı kararlar alma aşamasında olmam vesilesi bırakmış bulunmaktayım.

Bu kararı, kurulduğu günden beri özelde ve genelde faaliyet alanının merkezine Elazığ ve Elazığlıyı alan bir yaklaşım ile SİYASETTEN ARİ olarak görev yapan Meclisimizin siyasileşmemesi ve siyasi ikballer uğruna harcanmaması adına almış bulunmaktayım.

Göreve geldiğim günden beri sesimizin gür bir şekilde çıkmasına, şehre dair eylem ve söylemlerimizin kamuoyu ve muhattaplarına ulaşmasında en önemli görevi yapan siz değerli yerel gazetelerimize, yerel televizyon kanallarımıza, internet haber sitelerimize şahsıma bugüne kadar göstermiş olduğunuz teveccüh, destek ve samimiyet için gönülden teşekkür ederim