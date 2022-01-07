Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Bağlarca köyü ve Yemişlik Mahallesinde bulunan inşaat malzemelerinin çalındığı ihbarını aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, hırsızlık yapan 5 şüpheliyi tespit etti. Zanlılar yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan inşaat malzemeleri ise sahiplerine teslim edildi. Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığında ifadelerinin devam ettiği öğrenildi.
Güncel
Giriş Tarihi : 07-01-2022 15:21 Güncelleme : 07-01-2022 15:21
Demir malzeme çalan 5 şüpheli yakalandı
Elazığ’ın Bağlarca köyünde ve Yemişlik bölgesinde inşaat demirleri çalan 5 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.