'Değerli bürokratımız bizi gururlandırmıştır'

Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı ve Elazığ Esnaf Sanatkarlar Birlik Başkan Adayı Mitat Ulaş, İlimizin başarılı bürokratları arasında yer alan Tuncay Akkoyun’un Karaman Valiliğine atanması ilimizde sevinç yarattığını ifade ederek “Değerli valimizin bundan önce olduğu gibi şimdiki görevini layıkıyla yapacağına inançlarının tam olduğunu söyledi.

“VALİMİZİN İLİMİZE ÖNEMLİ HİZMETLERİ OLMUŞTUR”

Başkan Ulaş; “Cumhurbaşkanı Yardımcısı Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan değerli hemşerimiz Tuncay Akkoyun, son yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Karaman Valiliğine atanması bizleri ve ilimizi sevince boğmuştur. Sayın Valimiz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Özel Kalem Müdürü olarak görevini yaptığında ilimize ve esnaflarımıza çok önemli hizmetleri olmuştu. Ben kendisine yaptığı hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederim. Ankara’ya gittiğimizde mutlaka kendilerini ziyaret ederdik. İlimizin sorunlarına ve esnafımızın sorunlarına hiçbir zaman kayıtsız kalmamıştır. Kendisi ilimizin yetiştiği önemli bürokratlar arasındadır”

“VALİMİZİ DAHA GÜZEL YERLERDE GÖRECEĞİZ”

Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı ve Elazığ Esnaf Sanatkarlar Birlik Başkan Adayı Mitat Ulaş, “Sayın valimizi inşallah daha güzel yerlerde göreceğiz. Sayın Valimiz, Karaman ilimizde önemli hizmetler yapacaktır. Sonrasında inşallah Valimizi daha güzel görevlerde göreceğiz. Ben hemşerimiz Karaman Valimiz Tuncay Akkoyun’a görevinde başarılar diliyorum” dedi.