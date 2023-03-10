Definecilerin talan ettiği türbede tadilat başladı  

Elazığ'ın Kızılay Mahallesi'nde defineciler tarafından defalarca kez talan edilen Çarşamba Baba türbesinde restorasyon çalışmaları başlatıldı.

Elazığ'ın Kızılay Mahallesi'nde bulunan Çarşamba Baba türbesi uzun yıllardır ziyaretçilerini ağırlıyor. Yazar İshak Sunguroğlu'nun Harput Yollarında kitabında tarif ettiği yer ve verdiği bilgilere göre bu türbede Mehmet Ziyad ve Ali Beyaz adlı kişiler yatıyor. Türbenin hemen her köşesini kazan defineciler mahalle sakinlerinin tepkisini çekmişti. Çarşamba günü dua etmek isteyen vatandaşların en çok uğradığı türbelerin başında gelen türbede restorasyon çalışmaları başladı. Mezarlığın yenilendiği türbede mahalle sakinleri başlanan restorasyonun tamamlanmasını istedi.

''BİR GÜN GELDİK MEZAR BİLE YERİNDE YOKTU''

Defineciler tarafından türbenin tahrip edildiğini ifade eden vatandaşlardan Burak Turan, ''Yaklaşık bir asırdan beri mahallemizde Çarşamba Baba türbesi diye tabir edilen bir ziyaretimiz var. Gerek mahalle halkı gerekse de dışarıdan olsun birçok insan buraya gelip dua ediyor. Geçmiş zamanlarda defineciler hazine var diye gelip burayı delik deşik ettiler. Daha önce de kaç defa biz röportaj verip, devlet yetkililerine seslendik. En son bir gün geldik mezar bile yerinde yok. Ama Allah razı olsun belediyemizden ve devletimizden buraya gelip bir tadilat yaptılar. Biraz düzeltiler ama yarım kaldı ne yazık ki içler acısı durumda. Halılar bir yerde taş ve toprak bir yerde. Eskiden burası düzgün bir durumdaydı gelip burada saatlerce oturup dua ediyorduk. Ama şu an oturulacak bir durumda değil. Yarım kalan tadilatın bitirilmesini biz devlet yetkililerinden istiyoruz” dedi.