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Giriş Tarihi : 08-01-2020 11:14

Defineciler buldukları eserlerle suçüstü yakalandı

Şüphelilerden kazı malzemelerinin yanı sıra, buldukları 24 adet sikke ve 3 adet ok ucu ele geçirildi.

Defineciler buldukları eserlerle suçüstü yakalandı

Elazığ'ın Palu ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerden kazı malzemelerinin yanı sıra buldukları tarihi değeri olan 24 adet sikke ve 3 adet ok ucu ele geçirildiği öğrenildi.  

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler,  tarihi yapıların korunması ve zarar verilmemesi amacıyla çalışma yaptı. Ekiplerin istihbari çalışmasında Palu ilçesinde koruma altında bulunan sit alanında define arama amaçlı kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine ekipler, definecilerin yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 3 şüpheli saklandığı çukurda, 2 şüpheli ise kaçmaya çalıştığı araçta yakalandı.

Şüphelilerin kullandığı 3 adet kazı malzemesi ile 4 adet metal arama dedektörünün yanı sıra,  24 adet sikke ve 3 adet ok ucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

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